Как не переплатить при выборе смартфона: ТОП-5 технических обманов

За какие разрекламированные функции не стоит переплачивать в современных смартфонах

Не дайте себя обмануть Фото: Unsplash

Производители смартфонов делают все возможное, чтобы заставить вас поверить в то, что они создают самые лучшие устройства с ультрасовременным дизайном, эксклюзивным качеством, мощнейшей аппаратной начинкой, фантастическими фотокамерами и прочими вещами, которых, якобы, нет у конкурентов, и за это стоит переплатить. Достигается это путем манипуляции рекламой, маркетинговыми хитростями или определенными техническими уловками. Но не дайте себя обмануть. В этом материале "Сегодня" расскажет вам, за какие вещи в мире смартфонов не стоит переплачивать.

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Пиксельная плотность экрана

Разницу вы не увидите Фото: Unsplash

Плотность пикселей (ppi) на экранах смартфонов очень переоценена. Это было актуально до выхода iPhone 4 с его экраном Retina, когда плотность пикселей достигла показателя 300ppi. Четкость картинки на экране при таком показателе становится очень высокой, но по факту это предел, когда человеческий глаз улавливал разницу между экраном с меньшей плотностью пикселей. Выше разницу будет заметно только под микроскопом.

Тем не менее, производители из года в год увеличивают разрешение дисплеев с каждым новым смартфоном. В недавнем Samsung Galaxy Note 10 плотность пикселей достигла показателя 498 ppi при разрешении 1440 x 3040 точек – это рекордные цифры, но обычный пользователь этого преимущества не заметит. У свежего iPhone 11 разрешение экрана всего 828 x 1792 пикселя (326 ppi), но при сравнении с Note 10 разница в четкости изображения не видна невооруженным глазом.

Более того, высокое разрешение пагубно влияет на время автономной работы мобильного устройства, так что iPhone 11 со своим невыдающимся экраном даже выигрывает. С другой стороны, Samsung это тоже предусмотрели и внедрили в своих смартфонах функцию смены разрешения на более низкое: качество картинки при этом не падает, а вот время работы от аккумулятора существенно возрастает.

Мегапиксели

Мегапиксели не имеют значения Фото: Unsplash

Сейчас у покупателей сложилось мнение, что качество фотокамеры смартфона определяется количеством его мегапикселей. Это в корне не верно. Количество мегапикселей в камерах телефонов действительно может способствовать улучшению качества изображения, но только до определенной степени. Когда вы смотрите на изображение на крошечном дисплее телефона или распечатываете его, миллионы дополнительных пикселей перестают иметь значение. Куда больше важна светосила и качество оптики.

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Для сравнения, Xiaomi недавно выпустили смартфон Redmi Note 8 Pro с 64 фотокамерой. Безусловно, это выдающийся показатель. Однако при детальном изучении оказывается, что снимки формируются с использованием интерполяции – искусственном увеличении разрешения изображения. Поэтому, не стоит удивляться, что снимки на iPhone 11 Pro Max с 12 МП будут получаться намного более качественными, чем на Xiaomi c 64 МП.

Модный дизайн смартфона

Замена хрупкого корпуса будет стоит очень дорого Фото: Unsplash

Смартфон — это немаловажное финансовое вложение. Но для большинства покупателей это не статусная вещь, а гаджет для повседневного использования. Смартфон за годы эксплуатации покрывается царапинами, сколами, трещинами и вмятинами, причем от большинства повреждений не спасет даже самый прочный чехол. Поэтому переплачивать за стеклянный или керамический корпус не стоит, ведь после случайных повреждений его замена будет стоит очень дорого.

Толщина корпуса

Тонкий корпус – большие жертвы Фото: Unsplash

Многие производители мобильных телефонов хвастаются тем, как они смогли сделать корпус смартфона невероятно тонким, что делает его легче и удобнее. Но при этом умалчивают тот факт, на какие жертвы пришлось пойти инженерам при разработке такого корпуса. А компенсация за такое тонкое удовольствие немалое: уменьшенная емкость аккумулятора, более энергоэффективный процессор без надлежащего охлаждения, как следствие очень медленная работа смартфона при малейшем нагреве из-за троттлинга.

Объем оперативной памяти

Зачем так много ОЗУ? Фото: Unsplash

Как только память упала в цене, производители смартфонов моментально начали наращивать ее в своих мобильных устройствах "до небес". Безусловно, встроенная флэш-память важна, так как позволяет хранить больше фотографий, видео, приложений и прочий контент. Но оперативная память, работающая напрямую с процессором, якобы, должна ускорять смартфон. Так появились на свет модели смартфонов, обладающие объемом ОЗУ вплоть до 12 ГБ. Зачем так много?

Теоретически, такой объем ОЗУ помогает справляться с многозадачностью. Но по факту Android устроен так, что он сам выгружает неиспользуемые приложения из ОЗУ, если они потребляют слишком много заряда. Получается, что внушительный объем попросту не используется и простаивает.

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К примеру, Apple даже не заявляет количество оперативной памяти в своих iPhone 11, а он там весьма скромный, по сравнению с флагманами на Android – всего 4 ГБ, а работает мобильное устройство куда быстрее моделей с 8 ГБ и даже 12 ГБ. В свою очередь, двухлетний Samsung Galaxy S8 с 4 ГБ ОЗУ работает также шустро, как и старшие модели, зачем тогда платить больше?

Большой объем ОЗУ оправдан только, если вы любитель мобильных видеоигр, вроде Fortnite, PUBG Mobile или Call of Duty Mobile – эти игры очень требовательны к оперативной памяти. Остальным пользователям достаточно будет 4 ГБ ОЗУ.

Напомним, что ранее мы рассказывали, почему не стоит покупать дорогие модели смартфонов. Также мы составляли ТОП-5 смартфонов, которые можно выгодно перепродать.

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