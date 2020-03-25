Как победить коронавирус: ученые нашли спасение в ультрафиолете

Ультрафиолетовое излучение уже давно используется для стерилизации предметов и помещений, оно может помочь в борьбе с коронавирусом

Пока общество пытается остановить распространение COVID-19, известного как коронавирус, люди принимают строгие меры предосторожности, включая карантин и дезинфекцию, чтобы не заразиться. Таким образом, антисептики для рук, спирт и другие дезинфицирующие средства в настоящее время в дефиците. Поэтому люди начали искать альтернативы, к примеру, обращаться к природным средствам вроде ультрафиолетового излучения.

Ультрафиолетовое излучение уже давно используется для стерилизации предметов и помещений, поэтому имеет смысл задуматься: может ли ультрафиолетовый свет убить коронавирус? Эксперты дали ответ на этот вопрос, сообщает Digital Trends.

Вирусы не размножаются сами по себе, но у них есть генетический материал – ДНК или РНК. Они размножаются, прикрепляясь к клеткам, вводя в них свою ДНК. Некоторые вирусы вырываются из зараженной клетки (эта форма размножения называется литическим циклом), тогда как другие сливаются в зараженную клетку, размножаясь каждый раз, когда клетка делится (лизогенная).

Если вы когда-либо получали солнечный ожог, вы чувствовали болезненные его последствия – это ультрафиолетовый свет повреждает ДНК вашей кожи. Молекула ДНК состоит из двух нитей, связанных вместе четырьмя основаниями: аденином (A), цитозином (C), гуанином (G) и тимином (T). Эти основы похожи на алфавит, а их последовательность формирует инструкции для воспроизведения клеток.

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Ультрафиолетовое излучение может привести к слиянию тиминовых оснований, нарушая последовательность ДНК, тем выводя весь механизм из строя. Поскольку последовательность ДНК больше не является правильной, она больше не может реплицироваться должным образом. Таким образом УФ-излучение уничтожает вирусы, разрушая их способность к размножению.

Убивает ли УФ-излучение коронавирус?

COVID-19 — это новый штамм вируса. Исследования его устойчивости к ультрафиолетовому излучению изучены крайне плохо. Однако люди все равно используют ультрафиолетовые лампы, чтобы помешать распространению вируса. Компании, которые производят ультрафиолетовые устройства, ощутили заметный рост их продаж. Больницы тоже используют УФ-лампы для дезинфекции больничных помещений, даже маски для лица проходят обеззараживание ультрафиолетом.

Ученые смотрят на предыдущий опыт с коронавирусами, такими как SARS и MERS. Исследования как SARS, так и MERS показывают, что ультрафиолетовое излучение может ослабить вирусы, поэтому вполне разумно ожидать, что УФ окажет аналогичное воздействие на COVID-19.

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Согласно исследованию, опубликованному в Nature, определенный спектр ультрафиолетового света "эффективно убивает бактерии без вреда для кожи млекопитающих". Это потому, что из-за высокой абсорбции в биологических материалах, ультрафиолетовый свет не может проникнуть даже через внешние слои кожи или глаз человека. Однако, поскольку бактерии и вирусы имеют микрометровые или меньшие размеры, длинный УФ-луч может проникать и "деактивировать" их.

Подобные исследования природы показывают, что лампы с длинноволновым ультрафиолетовым излучением могут уничтожать даже находящиеся в воздухе вирусы, не причиняя вреда людям, и поэтому мы можем представить себе мир, в котором проход через охрану аэропорта или вход в больницу предполагает прохождение через камеру обеззараживания ультрафиолетом.

Тем не менее, нужно помнить о мерах предосторожности. Ни в коем случае не дезинфицируйте руки светом обычной ультрафиолетовой лампы! УФ-излучение может повредить ДНК человека, вызывая такие проблемы со здоровьем, как рак кожи или катаракта в глазах. Ею можно обеззараживать исключительно пустые помещения.

Напомним, что ранее инфекционисты рассказали, как быстро закончится эпидемия коронавируса. Также мы узнали, что чувствует инфицированный человек в первые дни после заражения.

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