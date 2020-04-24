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Как поддерживать физическую форму на карантине

Специальные девайсы помогут контролировать вес и повысить эффективность тренировок

Карантин существенно ограничил сферу развлечений современного человека. Из доступных ранее удовольствий осталось не так уж много. Пожалуй, первое место в большинстве случаев занимает еда. Согласитесь, многие сидя дома начали изучать новые рецепты блинов или нетрадиционных способов приготовления картошки.

Но у этого увлечения есть один побочный эффект. Лишний вес. И заметить первые предательские килограммы под комфортной домашней одеждой достаточно сложно. Поэтому тут нужен контроль. Конечно, есть вариант примерить любимые джинсы и по тому, как быстро вы смогли их застегнуть, оценить "масштабы трагедии". Но намного проще это делать с помощью напольных весов, широкий выбор которых представлен в интернет-магазине бытовой электроники Эльдорадо.

Сегодня эти гаджеты могут измерять не только вес, но и объем костной, жировой и мышечной ткани, а также рассчитывать индекс массы тела – показатель, который определяет, насколько ваш вес находится в пределах нормы. Некоторые весы имеют еще и встроенную память и запоминают параметры нескольких человек. Например, весы Picooc S3 оснащены сдвоенным Wi-Fi и Bluetooth модулем. Вам достаточно встать на весы, а они уже самостоятельно активируются и передадут результаты взвешивания на смартфон.

И вот вы увидели, что цифры на весах начали предательски ползти вверх. Что делать? Спортзалы закрыты, на улицу без лишней надобности лучше не выходить… На помощь приходит YouTube и огромное количество роликов с домашними тренировками. И тут не обойтись без фитнес-браслета, который поможет определить частоту пульса, количество потраченных во время тренировки калорий и предоставить полный отчет о проделанной работе в ваш смартфон.

Эти умные гаджеты уже давно вышли за рамки обычного подсчета шагов. Сегодня с их помощью можно контролировать качество сна, просматривать входящие сообщения из всех существующих мессенджеров, получать прогноз погоды, оплачивать покупки в супермаркетах благодаря функции NFC и многое другое. А некоторые модели имеют цветной дисплей и стильный минималистичный дизайн, который практически не ощущаются на руке, как, например, фитнес-браслет HUAWEI Band 4 Graphite Black. Согласитесь, это очень удобно, особенно если гаджет носишь на руке в режиме 24/7.

Если же тренировки в онлайн формате – не ваш вариант, то выходом может стать электромассажер. Этот девайс слаботочными электрическими импульсами воздействует на тело человека, заставляет организм расходовать энергию и поддерживать мышцы в тонусе без лишних усилий с вашей стороны. Например, BEURER EM 37 позволяет улучшить осанку, снизить вес и создать эффект лифтинга для вашей кожи.

Работа в удаленном режиме, особенно если вы вынуждены постоянно сидеть за компьютером, негативно сказывается на здоровье спины. На помощь приходят специальные массажные накидки. Например, BEURER MG 254 имеет регулировку массажной зоны в зависимости от роста пользователя, дополнительные массажные пальчики для шиацу массажа шеи, специальные вращающиеся и перекатывающиеся четыре головки для массажа спины.

Поддерживать хорошую физическую форму на карантине очень просто: для этого достаточно контролировать свой вес и регулярно тренироваться. Ну а специальные девайсы помогут повысить эффективность этого процесса. Помните, что карантин не будет длиться вечно. И только от вас зависит, каким вас увидит мир после его окончания.

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