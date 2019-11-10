Как подключить к iPad клавиатуру и мышку: полезные советы
Поддержка мышек появилась на iPad в iPadOS, и мы подготовили инструкцию как использовать эту функцию
После выхода смартфонов iPhone 11 в сентябре Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iPadOS 13, которая сильно изменила интерфейс на планшетах iPad и добавила долгожданную возможность подключения мышек, клавиатур и даже геймпадов от Xbox One и PlayStation 4. "Сегодня" расскажет о том, как сделать подключение мышки и клавиатуры к iPad так, чтобы превратить планшет в подобие ноутбука.
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Функция курсора в iPad Apple задумывалась как помощник при управлении интерфейсом и является опциональной. Также активируется она неочевидным способом, так как спрятана глубоко в настройках. Также стоит понимать, что подойдет исключительно мышка с Bluetooth интерфейсом, а вот радио и проводные не подходят.
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Сперва необходимо активировать функцию AssistiveTouch на iPad – она отвечает за возможность подключения мышки.
- Открываем "Настройки"
- Находим раздел "Универсальный доступ", нажимаем
- Ищем меню "Моторно-двигательный аппарат"
- В нем опцию "Касание", нажимаем на нее
- В открывшемся списке выбираем первый пункт AssistiveTouch
- Активируем AssistiveTouch
При активации появится квадратик с кнопкой – он дублирует кнопку "Домой" и позволяет получить быстрый доступ ко многим функциям, вроде настройки громкости, жесты, управление и прочее. Ее можно отключить в опциях AssistiveTouch, деактивировав опцию "Показывать меню всегда".
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Теперь можно подключить Bluetooth мышку к iPad. Подходит любая мышка с Bluetooth 3.0 и выше, к примеру Apple Magic Mouse или Microsoft Sculpt Touch Mouse.
- Находясь в разделе AssistiveTouch найдите внизу пункт "Устройства", откройте его
- Нажмите кнопку "Устройства Bluetooth"
- Включите мышку на поиск сопряжения, после чего она появится в найденных устройствах
- Просто нажмите на нее и после подключения у вас появится курсор в виде круга.
После сопряжения мышки настало время подключать клавиатуру. Благо, подключение ее гораздо проще, чем мышки.
- Заходим в "Настройки"
- Выбираем меню Bluetooth
- Переключаем Bluetooth клавиатуру в режим поиска
- Находим клавиатуру в списке устройств и нажимаем подключить
- Вводим цифры, которые показывает iPad на физической Bluetooth-клавиатуре, и сопряжение будет настроено.
Теперь iPad можно пользоваться также, как на обычном ноутбуке. Ввод символов будет происходить на физической клавиатуре, а переключение языка можно сделать при помощи кнопок Control+Пробел. Так можно набирать тексты, работать с электронной почтой, играть в игры или просто просматривать веб-сайты.
Напомним, что ранее мы давали ТОП-5 советов, как ускорить старый смартфон. Также давали рекомендации по использованию ночного режима на iPhone 11.
Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон
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