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Как подключить к iPad клавиатуру и мышку: полезные советы

Поддержка мышек появилась на iPad в iPadOS, и мы подготовили инструкцию как использовать эту функцию

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:31
С iPadOS 13 на планшетах от Apple можно работать также, как на обычном ноутбуке
С iPadOS 13 на планшетах от Apple можно работать также, как на обычном ноутбуке
Фото: Сегодня

После выхода смартфонов iPhone 11 в сентябре Apple выпустила новую версию мобильной операционной системы iPadOS 13, которая сильно изменила интерфейс на планшетах iPad и добавила долгожданную возможность подключения мышек, клавиатур и даже геймпадов от Xbox One и PlayStation 4. "Сегодня" расскажет о том, как сделать подключение мышки и клавиатуры к iPad так, чтобы превратить планшет в подобие ноутбука.

Смотрите также в сюжете о том, как в Мариуполе из кусков клавиатуры воспроизвели изображение Стива Джобса:

Функция курсора в iPad Apple задумывалась как помощник при управлении интерфейсом и является опциональной. Также активируется она неочевидным способом, так как спрятана глубоко в настройках. Также стоит понимать, что подойдет исключительно мышка с Bluetooth интерфейсом, а вот радио и проводные не подходят.

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Сперва необходимо активировать функцию AssistiveTouch на iPad – она отвечает за возможность подключения мышки.

  1. Открываем "Настройки"
  2. Находим раздел "Универсальный доступ", нажимаем
  3. Ищем меню "Моторно-двигательный аппарат"
  4. В нем опцию "Касание", нажимаем на нее
  5. В открывшемся списке выбираем первый пункт AssistiveTouch
  6. Активируем AssistiveTouch

Функция AssistiveTouch – она поможет подключить мышку к iPad
Функция AssistiveTouch – она поможет подключить мышку к iPad
Фото: Сегодня

Активация AssistiveTouch

При активации появится квадратик с кнопкой – он дублирует кнопку "Домой" и позволяет получить быстрый доступ ко многим функциям, вроде настройки громкости, жесты, управление и прочее. Ее можно отключить в опциях AssistiveTouch, деактивировав опцию "Показывать меню всегда".

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Теперь можно подключить Bluetooth мышку к iPad. Подходит любая мышка с Bluetooth 3.0 и выше, к примеру Apple Magic Mouse или Microsoft Sculpt Touch Mouse.

  1. Находясь в разделе AssistiveTouch найдите внизу пункт "Устройства", откройте его
  2. Нажмите кнопку "Устройства Bluetooth"
  3. Включите мышку на поиск сопряжения, после чего она появится в найденных устройствах
  4. Просто нажмите на нее и после подключения у вас появится курсор в виде круга.
Подключение мышки к iPad

После сопряжения мышки настало время подключать клавиатуру. Благо, подключение ее гораздо проще, чем мышки.

  1. Заходим в "Настройки"
  2. Выбираем меню Bluetooth
  3. Переключаем Bluetooth клавиатуру в режим поиска
  4. Находим клавиатуру в списке устройств и нажимаем подключить
  5. Вводим цифры, которые показывает iPad на физической Bluetooth-клавиатуре, и сопряжение будет настроено.
Подключение клавиатуры к iPad

Теперь iPad можно пользоваться также, как на обычном ноутбуке. Ввод символов будет происходить на физической клавиатуре, а переключение языка можно сделать при помощи кнопок Control+Пробел. Так можно набирать тексты, работать с электронной почтой, играть в игры или просто просматривать веб-сайты.

Apple iPad с подключенными клавиатурой и мышкой
Apple iPad с подключенными клавиатурой и мышкой
Фото: Сегодня

Напомним, что ранее мы давали ТОП-5 советов, как ускорить старый смартфон. Также давали рекомендации по использованию ночного режима на iPhone 11.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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Источник: Сегодня
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