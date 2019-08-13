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Как поиграть в игры Windows на MacBook: найден способ

Найден способ поиграть в игры от Windows на компьютерах с macOS

Евгений Опанасенко
Сегодня, 15:35
Parallels Desktop запускает игры от Windows с DirectX 11
Parallels Desktop запускает игры от Windows с DirectX 11
Фото: Mashable

Любители видеоигр редко выбирают компьютеры и ноутбуки Apple из-за того, что их там на порядок меньше, чем на Windows. Так исторически сложилось, что Windows обладает лучшей поддержкой игр благодаря удобному API Direct X. Но на днях появился способ запускать игры и программы от Windows на MacBook и iMac без особых проблем, сообщает The Verge.

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Программное обеспечение для виртуализации Parallels Desktop (аналог VMWare для macOS) позволяет запускать разнообразные операционные системы в среде macOS: Windows, дистрибутивы Linux и прочие. Обычно программным продуктом пользуются программисты и тестировщики ПО, но последнее улучшение для Parallels Desktop 15 добавило поддержку DirectX 11 с аппаратным использованием технологии Apple Metal, которая отображает графику на 15% быстрее с использованием ядра Intel HD Graphics.

Новая функциональность входит в состав 15-й версии программного обеспечения, которая, как отмечает MacRumors, также добавит поддержку предстоящей функции Catalina Sidecar, а также улучшенную функцию перетаскивания и поддержку Apple Pencil.

Конечно, никакое программное обеспечение для эмуляции (виртуализации) не сможет сравниться по производительности с нативным запуском игры, но все же приятно видеть, что этой функции уделено некоторое внимание. Тем не менее, за неимением альтернатив это лучший способ запустить видеоигры на macOS в виртуальной среде Windows 10.

Parallels Desktop 15 позволяет запускать игры с поддержкой DirectX 11 и Apple Metal
Parallels Desktop 15 позволяет запускать игры с поддержкой DirectX 11 и Apple Metal
Фото: The Verge

Помимо повышения производительности в играх, улучшения, внесенные в Parallels Desktop 15, означают, что программное обеспечение может открывать приложения Microsoft Office на 80% быстрее, а также поддерживает более широкий спектр неигровых приложений, включая Autodesk 3DS Max 2020.

Помимо поддержки DirectX 11, Parallels Desktop 15 также поддерживает новую функцию Sidecar в MacOS Catalina. Это означает, что можно запускать приложения Windows на iPad, при использовании его в качестве второго экрана для Mac, а также улучшенную поддержку Apple Pencil. Также имеется новая опция общего доступа, позволяющая отправлять файлы Mac из почтового приложения Windows по умолчанию, а функция перетаскивания программного обеспечения теперь поддерживает изображения из Safari, Photos и других приложений macOS.

Напомним, что ранее Sony показала запуск игр на PlayStation 5. В недавно на компьютерах удалось запустить игры от PlayStation 3.

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Источник: The Verge
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