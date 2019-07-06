Как покупать правильно: ТОП-7 ошибок при выборе ноутбука

Как избежать самых частых ошибок при покупке ноутбука, узнайте с помощью наших полезных советов

Как правильно выбрать ноутбук, не потеряв при этом время, деньги и настроение Фото: Unsplash

При выборе нового ноутбука каждый из нас желает выбрать наилучшую модель по самой выгодной цене. Как правильно купить ноутбук так, чтобы не отвлекаться на яркий дизайн, ненужные функции или переоцененный бренд. Консультанты в магазинах и знакомые "специалисты" тоже могут сбить с толку своими непрофессиональными советами. В итоге можно совершить ненужную покупку абсолютно незаметно для себя, потеряв при этом время, деньги и настроение.

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"Сегодня" подготовили для вас руководство по правильному выбору ноутбука, которое поможет не дать обмануть себя. Мы расскажем, как правильно подбирать модель лэптопа под свой бюджет и потребности, не поддаваясь на хитрые маркетинговые уловки.

Покупать самый дешевый ноутбук

Дешевый ноутбук рискует оказаться самым неудачным приобретением Фото: iPhones.ru

Конечно, все хотят сэкономить и взять "что-нибудь" подешевле. Но запомните: дешевый ноутбук – это всегда компромисс. Может быть красивый дизайн, но слабая аппаратная начинка, много памяти, но бюджетный процессор, большой экран, но отвратительного качества матрица.

Если все же остановились на предельно дешевом бюджетном сегменте, то серьезных задач на такой ноутбук не возлагайте – максимум такой лэптоп подойдет для серфинга в интернете, работе с документами или просмотра фильмов. Но не одновременно! Дело в том, что у самых дешевых ноутбуков, как правило, стоит всего 2 ГБ оперативной памяти, которой едва хватает, чтобы открыть три вкладки в браузере Chrome.

Таким образом, у вас окажется система, мощности которой недостаточно для удовлетворения всех потребностей, и эта проблема будет преследовать вас до тех пор, пока не настанет время снова выбирать ноутбук. Новый дешевый лэптоп с более-менее производительной аппаратной начинкой, которой хватит для большинства задач, сейчас вам обойдется в 6000 гривен – все, что ниже этой отметки, будет "компромиссом".

Экономить на памяти

Памяти много не бывает Фото: Unsplash

Выбирая ноутбук, вы должны понимать, что требования программного обеспечения к аппаратной части компьютеров растут с каждым годом. По известному закону Мура – примерно на 50% каждые 2 года. Вместо того, чтобы покупать ноутбук исключительно для ваших нужд "прямо сейчас", желательно выбирать модель "на вырост". При выборе лэптопа запомните главное правило: памяти много не бывает.

К примеру, 3-4 года назад 2 ГБ оперативной памяти было минимальным требованием для Windows. Оно де-факто остается и сейчас. Однако на практике программы за это время увеличили свои требования к компьютеру, и минимально необходимым объемом ОЗУ на 2019 год стало 4 ГБ. Через 3-4 года минимальным объемом для комфортной работы станет 8 ГБ – это реалии прогресса и его не остановить.

Что касается внутреннего дискового пространства, то классические жесткие диски уже "прошлый век". Конечно, их объемы побольше, чем у твердотельных накопителей, но резкое падение цен на SSD сейчас поможет вам сэкономить. Советуем брать ноутбук именно с SSD накопителем, так как ноутбук с ними будет работать на порядок быстрее, даже самый слабый. Однако памяти в 128 ГБ уже катастрофически мало, выбирайте модель на 256 ГБ, а если бюджет позволяет, – то все 512 ГБ.

Переплачивать слишком много

Переплачивать не стоит Фото: Unsplash

Обратная сторона медали цены на ноутбуки – переплата. У топового сегмента, как правило, есть множество "лишних" функций, которые часто выполняют роль дорогой декорации: RGB подсветка, OLED- UHD-экраны с сенсорным управлением, мощная встроенная акустика, механические клавиши, тачпады со встроенным дисплеем, малоиспользуемые порты подключения.

Еще один аспект – переплата за бренд. Apple MacBook Pro является лидером по этому показателю. Топовые модели этой компании достигают ценника в 6000 долларов, где покупателю будет доступен самый производительный мобильный процессор Intel Core i9, 4 ТБ дискового пространства и самый высококачественный экран. Даже у моделей на Windows 10 подобные характеристики будут стоить вполовину дешевле.

Такие дорогие ноутбуки выбирают профессионалы, полностью использующие весь потенциал устройства. Обычному потребителю подобный "тюнинг" не нужен — это лишняя трата. Если все-таки нужен Apple, обратите внимание на MacBook Air – он и дешевле, и компактнее, и легче, а разницы в скорости среднестатистический пользователь не заметит.

Выбирать игровые ноутбуки

Игровой ноутбук не может стоить 10 тысяч гривен Фото: Unsplash

Розничные магазины в Украине называют "игровым ноутбуком" почти любую модель, у которой есть дискретная видеокарта, даже ели она самая слабая и дешевая. Увидев ценник в 8-10 тысяч гривен, покупатель радуется, что сэкономил и покупает модель не глядя. После такой "выгодной" покупки очень быстро наступает разочарование, когда оказывается, что он игры "не тянет".

Безусловно, игровой ноутбук должен обладать дискретной видеокартой. Однако ее типы разительно отличаются. У NVIDIA игровые видеокарты обладают префиксом GTX (RTX), тогда как GT и MX – это "не игровые" карты. Также нужно запомнить, что для серьезных игр подходят модели GTX 960, 970, 1050ti, 1060, 1070, а также модельный ряд RTX 2050, 2060, 2070 и 2080.

При выборе игрового ноутбука обязательно обращайте внимание на его видеокарту и процессор Фото: Unsplash

Не менее важен процессор. Существуют три общие модели: Intel Core i3, Core i5 и Core i7. Чип Intel Core i3 – самый слабый и для игр малопригоден. Также обратите внимание на то, чтобы процессор был не низковольный – у таких моделей в конце используется буква "U". Например, процессор Intel Core i5-8250U – низковольтный, и выбирая ноутбук на его основе, вы не сможете комфортно играть с высокими настройками графики, а процессор Core i5-9400H – является производительным, и его можно рассматривать его как элемент полноценной геймерской машины.

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Также важно понимать, что игровой ноутбук дешевым не может быть в принципе. Поэтому если очень нужна именно игровая модель, то готовьтесь отдать минимум 20-25 тысяч гривен. Все что ниже – либо не игровой ноутбук, либо устаревшие модели прошлых лет, на которых играть комфортно в современные игры не получится.

Стоит отметить один факт: профессиональные игроки вообще не признают игровые ноутбуки, предпочитая полноценные настольные компьютеры, поскольку они обладают самым производительным оборудованием и стоят вполовину дешевле, чем лэптопы.

Не ориентироваться в размерах

Размер в ноутбуках имеет значение Фото: Unsplash

Размер имеет значение, особенно когда речь идет о ноутбуке. Принимая во внимание, что дисплей большего размера обеспечивает лучший опыт просмотра, он также учитывает влияет на фактор портативности. Размер ноутбука часто также определяет размер клавиатуры и трекпада, что в компактных моделях очень тяжело разместить эффективно с точки зрения эргономики.

Какую диагональ выбрать? Минимально комфортные размеры для работы и путешествий признаны модели с диагональю 13,3 или 14 дюймов. Все что меньше – подходит только для развлечений. Если вы очень редко берете лэптоп с собой, обратите внимание на 15,6-дюймовые модели. 17,3 дюйма и больше подойдут для любителей видеоигр и работы с графикой, но подобные модели получаются очень габаритными и увесистыми.

Поддаваться на высокое разрешение

4K-дисплей – это лишняя переплата Фото: Unsplash

Ноутбук с 4K-дисплеем (3840×2160), безусловно, более привлекателен, чем с Full HD. Но правда заключается в том, что преимущество таких высококачественных матриц оправдано только на больших экранах диагональю свыше 17,3 дюйма. На ноутбуках дисплеем 15,6 дюймов и ниже высокое разрешение никакой практической пользы не приносит – это не более, чем маркетинговый ход. Более того, высокое разрешение сильнее нагружает процессор, тем самым разряжая батарею быстрее. Поэтому матрицы с Full HD (1920х1080) будет предостаточно для любых задач.

Не проверять перед покупкой

Не пренебрегайте проверкой Фото: Unsplash

Перед покупкой обязательно проведите необходимый тест-драйв. Проверьте его в тех условиях, в которых вам придется работать. Если путешествовать – оцените габариты и вес, если играть – запустите производительную игру, если работать – убедитесь, что на экране все видно, а клавиатура комфортна для набора. Часто в магазинах есть тестовые стенды, где все это можно проверить.

Покупая ноутбук в интернет-магазине, обязательно поверьте его на месте, прежде чем платить курьеру. Обратите внимание на целостность упаковки и соответствии к спецификации. Также проверьте, корпус на наличие брака: плотно ли прилегает рамка вокруг дисплея (частый брак), нет ли засветов матрицы экрана и битых пикселей, все ли клавиши нажимаются, работу поворотного шарнира крышки и корректную работу тачпада.

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Стоит отметить еще один немаловажный факт – наличие операционной системы. Часто, чтобы снизить ценник, продавцы не включают в стоимость Windows 10 (к Apple не относится), продавая ноутбук "голым" или с предустановленным бесплатным Linux. В этом случае посмотрите наши рекомендации по тому, как установить Windows с флешки.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг ТОП-5 ноутбуков 2019 года с мощными батареями. А также советовали ТОП-5 полезных трюков с ноутбуком.

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