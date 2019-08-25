Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

Тем, кто хочет сэкономить, а то и вовсе получить приложения на Android бесплатно, мы подготовили 3 легальных способа

Полезные способы получить платные приложения даром Фото: Pinterest

Активно развивающийся мобильный рынок подстегивает пользователей смартфонов устанавливать все больше приложений, особенно игр. За последнее время все больше разработчиков начали отказываться от платных приложений, переводя свои проекты на free-to-play модель с донатом и ежемесячными подписками. Тем не менее, в Google Play остается еще много платных приложений по классическому способу – купил и забыл. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить, а то и вовсе получить приложения на Android бесплатно, мы подготовили 3 способа, как это сделать абсолютно легально.

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Скидки

Распродажи в Google Play

Если кто не знает, то с недавних пор в Google Play появился целый отдельный раздел, посвященный скидкам на приложения и игры, на который пользователи вообще не обращают внимание. А зря, порой там хорошие приложения и видеоигры раздают даром. Проблема в том, что скидка или бесплатная раздача временная и истекает за 2-7 дней. Чтобы посмотреть скидки в Google Play, выберите вкладку "Игры" или "Приложения" и перейдите в раздел "Платные". Там вы увидите подраздел "Распродажа", где собраны все актуальные скидки, которые часто достигают 100%.

Приложение для мониторинга скидок AppSales Фото: Сегодня

Можно также воспользоваться мониторингом скидок для Android, установив приложение AppSale. Оно бесплатное и ежедневно будет уведомлять вас о новых предложениях, часть из которых будет по смешным ценам, а порой бесплатно.

Список желаний

"Список желаний" в Google Play

Если вам не удалось найти ничего стоящего на распродаже или вас интересуют конкретные приложения, вам пригодится опция "Список желаний". Найдите в Google Play нужные программы или игры, поочередно откройте посвященные им страницы и в сэндвич-меню (три вертикальные точки в правом верхнем углу) выберите "Добавить в список желаний". Теперь перейдите в настройки профиля и выберите "Список желаний" — там вы сможете отслеживать изменения цен интересующих вас игр и программ.

Бонусная программа

Бонусная программа в Google Play Фото: AndroidInsider

С прошлого года Google раздает деньги пользователям Android, потратить которые можно на покупку любых программ, игр и прочего контента, так называемая "Бонусная программа". Конечно, суммы нельзя назвать большими, но их достаточно для покупки какой-либо приложений на распродажах, если тратить свои собственные накопления совсем не хочется. Вознаграждение полагается либо новым пользователям, либо тем, кто давно не совершал никаких покупок. Понять, что вам доступна подарочная сумма, можно по баннеру на главной странице Google Play. Вам останется только согласиться на ее получение и потратить по назначению.

Напомним, что ранее было проведено исследование, которое показало, сколько памяти нужно смартфону. Также недавно был случай, когда пользователи Android загружали вирус из Google Play под видом игры.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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