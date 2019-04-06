Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

На Android есть ряд красивых и удобных приложений-оболочек, которые мы рекомендуем к установке

Лучшие лаунчеры на 2019 год Фото: Android Central

Одной из лучших особенностей Android является то, что вы можете настраивать не только внешний вид, но и тонкости работы. Один из способов сделать это – установить лаунчер (оболочку), который меняет стандартный интерфейс на альтернативный со своим уникальным подходом к пользовательскому интерфейсу.

В Google Play сейчас огромный выбор подобных приложений, но какие из них лучше всего использовать? Мы собрали лучшие лаунчеры на 2019 год, которые придадут вашему Android не только модный и стильный вид, но и удобство и комфорт в использовании.

Что такое лаунчер

При использовании телефона или планшета на Android часть, с которой вы взаимодействуете – иконки, кнопки навигации и элементы меню – все это часть пользовательского интерфейса, расположенного "поверх" операционной системы.

В отличие от iPhone, на Android меняется не просто вид значков или фон, а полностью визуальный стиль с совершенно другими функциями, которые можно кастомизировать в соответствии со своими предпочтениями: меню приложений, тонкие настройки отдельных элементов меню, анимации, жесты, темы и прочее.

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Одним из реальных преимуществ лаунчеров на Android является то, что они дают вам возможность сохранять привычный визуальный стиль, даже если вы меняете устройства различных проищзводителей – у многих есть возможность сохранить настройки для последующего импорта. Многие предлагают бесплатные версии с ограниченной функциональностью, но премиальные версии обычно стоят недорого, плюс они не влияют на производительность.

Причем, вернуться на стандартную оболочку можно в любой момент удалив лаунчер или просто сменив его в настройках Android. Можно вовсе установить несколько оболочек и переключаться между ними в зависимости от настроения или ситуативных предпочтений.

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Nova Launcher

Nova Launcher Фото: TechSpot

Nova Launcher долгое время был прибежищем многих пользователей Android, которые хотели настроить практически каждый аспект своего интерфейса. Приложение до сих пор обладает завидной репутацией и поддерживает огромное количество пакетов значков, доступных в магазине Google Play.

В бесплатной версии вы cможете изменить общие цветовые схемы, расположение меню приложений, перенастроить док-панель, установить эксклюзивные виджеты и многое другое.

Nova Launcher Фото: TechSpot

Обновление до версии Prime (100 грн) разблокирует различные элементы управления жестами, вкладки и папки в панели приложений, а также дополнительные эффекты анимации при прокрутке между рабочими столами и другие полезные функции.

При всех своих возможностях Nova до сих пор остается качественно разработанным и хорошо оптимизированным приложением, которое не перегружает смартфон – работает прекрасно даже на слабых и бюджетных устройствах.

Evie Launcher

Evie Launcher Фото: Techpowerup

Еще одно популярное приложение – Evie Launcher. Как и Nova, он позволяет вносить массовые улучшения в интерфейс: расположение значков на домашних экранах, адаптировать док-станцию ​​к личным предпочтениям, создавать папки, виджеты и множество других удобных вещей.

Универсальный поиск позволяет легко находить номера, контакты, приложения и многое другое на вашем смартфоне, а также полезную возможность создавать ярлыки к ним, нажимая на результаты и перетаскивая их на один из домашних экранов. Самое приятное в лаунчере это то, что он абсолютно бесплатный и регулярно обновляется, поддерживая самые свежие версии Android.

Microsoft Launcher

Microsoft Launcher Фото: Techpowerup

После того, как Microsoft полностью отказалась от Windows 10 Mobile, корпорация решила продолжать борьбу за внимание пользователя своими мобильными приложениями. Помимо мобильных Office и OneDrive, софтверный гигант выпустил на удивление действительно неплохой и бесплатный Microsoft Launcher.

Ежедневные обои Bing придают смартфону свежий вид каждое утро, а слева от главного экрана находится отдельное подменю с удобными информационными карточками: календари, новости, погода и прочие быстрые уведомления.

Microsoft Launcher Фото: TechSpot

Главные возможности Microsoft Launcher при использовании учетной записи Microsoft. К примеру, есть возможность начать чтение веб-страницы на смартфоне, а затем автоматически продолжить работу на компьютере, при условии использования Windows 10 с обновлением Creators Update. Также есть интеграция приложений Microsoft, включая Cortana.

Holo

HOLO Launcher Фото: TechSpot

Слоган лаунчера Holo "меньше, но больше", и во многих отношениях это действительно так. Оболочка очень быстрая, обладает широкими возможностями для кастомизации, но несколько необычна по сравнению с другими оболочками в этом списке.

Например, на экране блокировки появится монитор производительности, который позволит узнать текущий заряд батареи, используемую оперативную память и объем доступной памяти. Они могут быть оптимизированы с помощью приложения Holo Boost (устанавливается отдельно), который убивает неиспользуемые приложения и ненужные батареи.

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Лента новостей очень красиво оформлена и позволяет легко выбирать источники, которые вы предпочитаете, в то же время блокируя некоторые менее желательные каналы. Существует множество настроек интерфейса с изменением размеров значков и метками, содержимым экрана блокировки, средствами управления жестами и другими общими изменениями.

Hola предлагает дополнительные приложения, добавляющие жесты, различные варианты блокировки экранов и уведомлений. Сама оболочка уже поставляется с несколькими полезными предустановленными приложениями.

Единственная настоящая ложка дегтя — это реклама, появляющаяся в разное время. Она не особо навязчивая, но может раздражать со временем.

Apex Launcher

Apex Launcher Фото: Techpowerup

Apex Launcher понравится тем, кому "приелся" Nova Launcher, но хотелось бы что-нибудь с поддержкой гибких настроек, широкими возможностями кастомизации, плавностью и легкостью.

Apex Launcher внешне очень напоминает "голый" Android 9.0, но стоит копнуть поглубже, как раскрывается огромный потенциал для творчества по настройке интерфейса: эффекты прокрутки, жесты, ориентация главного экрана, отключение статус-баров, виджеты, "умные папки", оптимизация под слабые смартфоны, темы, анимации и прочее.

Apex Launcher на планшете Фото: Techpowerup

У лаунчера есть только одна неприятная особенность – более высокая цена за платную версию по сравнению с Nova, причем платная версия убирает рекламу и раскрывает ряд функциональных возможностей лаунчера.

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