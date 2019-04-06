Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек
На Android есть ряд красивых и удобных приложений-оболочек, которые мы рекомендуем к установке
Одной из лучших особенностей Android является то, что вы можете настраивать не только внешний вид, но и тонкости работы. Один из способов сделать это – установить лаунчер (оболочку), который меняет стандартный интерфейс на альтернативный со своим уникальным подходом к пользовательскому интерфейсу.
В Google Play сейчас огромный выбор подобных приложений, но какие из них лучше всего использовать? Мы собрали лучшие лаунчеры на 2019 год, которые придадут вашему Android не только модный и стильный вид, но и удобство и комфорт в использовании.
Что такое лаунчер
При использовании телефона или планшета на Android часть, с которой вы взаимодействуете – иконки, кнопки навигации и элементы меню – все это часть пользовательского интерфейса, расположенного "поверх" операционной системы.
В отличие от iPhone, на Android меняется не просто вид значков или фон, а полностью визуальный стиль с совершенно другими функциями, которые можно кастомизировать в соответствии со своими предпочтениями: меню приложений, тонкие настройки отдельных элементов меню, анимации, жесты, темы и прочее.
Читайте такжеТОП-5 модных технологий смартфонов 2019 года
Одним из реальных преимуществ лаунчеров на Android является то, что они дают вам возможность сохранять привычный визуальный стиль, даже если вы меняете устройства различных проищзводителей – у многих есть возможность сохранить настройки для последующего импорта. Многие предлагают бесплатные версии с ограниченной функциональностью, но премиальные версии обычно стоят недорого, плюс они не влияют на производительность.
Причем, вернуться на стандартную оболочку можно в любой момент удалив лаунчер или просто сменив его в настройках Android. Можно вовсе установить несколько оболочек и переключаться между ними в зависимости от настроения или ситуативных предпочтений.
Читайте такжеСколько памяти нужно смартфону: исследование
Nova Launcher
Nova Launcher долгое время был прибежищем многих пользователей Android, которые хотели настроить практически каждый аспект своего интерфейса. Приложение до сих пор обладает завидной репутацией и поддерживает огромное количество пакетов значков, доступных в магазине Google Play.
В бесплатной версии вы cможете изменить общие цветовые схемы, расположение меню приложений, перенастроить док-панель, установить эксклюзивные виджеты и многое другое.
Обновление до версии Prime (100 грн) разблокирует различные элементы управления жестами, вкладки и папки в панели приложений, а также дополнительные эффекты анимации при прокрутке между рабочими столами и другие полезные функции.
При всех своих возможностях Nova до сих пор остается качественно разработанным и хорошо оптимизированным приложением, которое не перегружает смартфон – работает прекрасно даже на слабых и бюджетных устройствах.
Evie Launcher
Еще одно популярное приложение – Evie Launcher. Как и Nova, он позволяет вносить массовые улучшения в интерфейс: расположение значков на домашних экранах, адаптировать док-станцию к личным предпочтениям, создавать папки, виджеты и множество других удобных вещей.
Универсальный поиск позволяет легко находить номера, контакты, приложения и многое другое на вашем смартфоне, а также полезную возможность создавать ярлыки к ним, нажимая на результаты и перетаскивая их на один из домашних экранов. Самое приятное в лаунчере это то, что он абсолютно бесплатный и регулярно обновляется, поддерживая самые свежие версии Android.
Microsoft Launcher
После того, как Microsoft полностью отказалась от Windows 10 Mobile, корпорация решила продолжать борьбу за внимание пользователя своими мобильными приложениями. Помимо мобильных Office и OneDrive, софтверный гигант выпустил на удивление действительно неплохой и бесплатный Microsoft Launcher.
Ежедневные обои Bing придают смартфону свежий вид каждое утро, а слева от главного экрана находится отдельное подменю с удобными информационными карточками: календари, новости, погода и прочие быстрые уведомления.
Главные возможности Microsoft Launcher при использовании учетной записи Microsoft. К примеру, есть возможность начать чтение веб-страницы на смартфоне, а затем автоматически продолжить работу на компьютере, при условии использования Windows 10 с обновлением Creators Update. Также есть интеграция приложений Microsoft, включая Cortana.
Holo
Слоган лаунчера Holo "меньше, но больше", и во многих отношениях это действительно так. Оболочка очень быстрая, обладает широкими возможностями для кастомизации, но несколько необычна по сравнению с другими оболочками в этом списке.
Например, на экране блокировки появится монитор производительности, который позволит узнать текущий заряд батареи, используемую оперативную память и объем доступной памяти. Они могут быть оптимизированы с помощью приложения Holo Boost (устанавливается отдельно), который убивает неиспользуемые приложения и ненужные батареи.
Читайте такжеXiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты
Лента новостей очень красиво оформлена и позволяет легко выбирать источники, которые вы предпочитаете, в то же время блокируя некоторые менее желательные каналы. Существует множество настроек интерфейса с изменением размеров значков и метками, содержимым экрана блокировки, средствами управления жестами и другими общими изменениями.
Hola предлагает дополнительные приложения, добавляющие жесты, различные варианты блокировки экранов и уведомлений. Сама оболочка уже поставляется с несколькими полезными предустановленными приложениями.
Единственная настоящая ложка дегтя — это реклама, появляющаяся в разное время. Она не особо навязчивая, но может раздражать со временем.
Apex Launcher
Apex Launcher понравится тем, кому "приелся" Nova Launcher, но хотелось бы что-нибудь с поддержкой гибких настроек, широкими возможностями кастомизации, плавностью и легкостью.
Apex Launcher внешне очень напоминает "голый" Android 9.0, но стоит копнуть поглубже, как раскрывается огромный потенциал для творчества по настройке интерфейса: эффекты прокрутки, жесты, ориентация главного экрана, отключение статус-баров, виджеты, "умные папки", оптимизация под слабые смартфоны, темы, анимации и прочее.
У лаунчера есть только одна неприятная особенность – более высокая цена за платную версию по сравнению с Nova, причем платная версия убирает рекламу и раскрывает ряд функциональных возможностей лаунчера.
Смотрите также в сюжете о том, как управлять бизнесом через смартфон:
Напомним, что ранее мы обозревали ТОП-7 нововведений апрельского обновления для Windows 10. Также мы рассматривали самые главные смартфоны 2019 года и выбирали самые модные.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram