Как скачать и установить Torrent на Android: ТОП-5 лучших приложений

"Сегодня" расскажет, как бесплатно скачать и установить Torrent-клиент на Android-смартфон

Как пользоваться торрентами на Android-смартфоне Фото: Pexels

Торрент или Torrent – очень удобный сервис (протокол) для обмена файлами между пользователями (P2P) в интернете. Несмотря на плохую рекомендацию в качестве популярного приложения для обмена пиратским контентом, у него существует множество легальных способов применения. Если раньше торрент-клиенты зачастую использовались на компьютерах, то с увеличением мощности и популярности мобильных устройств они стали доступны и на Android смартфонах. В этом материале "Сегодня" расскажет, как бесплатно скачать и установить Torrent на Android-смартфон, а также посоветует ТОП-5 лучших мобильных приложений-клиентов для этого удобного сервиса.

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Скачивание торрент-файлов

Почти все Torrent-клиенты на Android – бесплатны Фото: AndroidInsider

Торренты позволяют загружать практически любые типы файлов на Android причем бесплатно. Но не все загружаемые файлы будут работать. Например, загрузка файла EXE не принесет вам никакой пользы, поскольку это файл подходит только для Windows, разве что его можно перенести на компьютер.

Какие файлы, скачанные при помощи торрент-клиента может воспроизвести Android-смартфон:

Большинство видеофайлов при условии наличия установленного видеоплеера, вроде VLC;

APK файлы могут быть установлены на Android устройстве, как приложения;

PDF, TXT, DOC и прочие текстовые файлы;

Музыкальные файлы MP3 и FLAC;

Картинки в формате JPG или PNG.

Также важно помнить, что торренты потребляют очень много данных, поэтому настоятельно рекомендуется подключить устройство Android к беспроводной Wi-Fi сети перед загрузкой файлов, поскольку по мобильной сети такое "удовольствие" будет стоить очень дорого.

Как установить Torrent из магазина Google Play

Торрент-приложений в Google Play огромное количество Фото: Сегодня

Чтобы загрузить торренты на ваше устройство Android, вам нужно установить клиент, который сможет обрабатывать торрент-файлs и подключаться к другим пользователям. Популярные бесплатные торрент-приложения включают в себя:

Flud

uTorrent

LibreTorrent

tTorrent

TorrDroid

Как скачать торрент-клиент на Android

Выберите любой из них и установите его на смартфон. Затем необходимо будет провести несколько настроек торрент-приложения перед использованием. Во-первых, выставите скачивание торрентов только через Wi-Fi, иначе по умолчанию приложение будет использовать мобильный трафик тоже. Во-вторых, в меню "Хранилище" выберите папку, в которую будут загружаться файлы.

Дополнительные настройки торрент-клиента на Android

Как скачать файлы через Torrent

На сайте нажмите на ссылку скачивания торрент-файла, который вы хотите скачать. Перед скачиванием обязательно убедитесь, что к нему не прикреплены вирусы и почитайте комментарии, чтобы убедиться в подлинности скачиваемого файла.

Для загрузки любого контента необходимо сперва скачать торрент-файл Фото: Сегодня

Выбирайте торрент-файлы с большим количеством сидов. Сиды – это пользователи, раздающие полноразмерный файл, а личеры – участники, которые находятся на этапе загрузки, но могут делиться частью загруженного файла с остальными.

На смартфон загрузится файлик с расширением .torrent – его нужно добавить в приложение вручную. Откройте свой торрент-клиент, выберите опцию "Загрузки" и выберите скачанный торрент-файл. После выбора, начнется загрузка полноценного файла (музыка, фильм, игра), который зашифрован в торрент-файле.

Как пользоваться торрент-клиентом и скачивать файлы

Скорость загрузки будет зависеть от скорости вашего сетевого подключения, как и от других факторов сетевой среды. Продолжительность загрузки зависит от размера файла. Вы можете следить за ходом ваших загрузок на экране вашего торрент-приложения.

После окончания загрузки, скачанным файлом можно пользоваться в полной мере.

ТОП-5 лучших торрент-приложений

Ранее мы упоминали список из ТОП-5 лучших торрент приложений. Давайте рассмотрим их подробнее по отдельности.

Flud

Flud – Торрент Клиент Фото: Сегодня

Flud – это одно из самых мощных торрент-приложений на Android. Программа обладает простым, понятным интерфейсом, что облегчает управление большим количеством загрузок. Кроме того, приложение поддерживает различные протоколы, magnet-ссылки, поддержку RSS-каналов, поддержку больших файлов и даже несколько тем. Бесплатная версия содержит рекламу, а Pro-версия – нет, вот и все отличие.

TorrDroid

TorrDroid – Torrent Downloader Фото: Сегодня

TorrDroid – является одним из новых торрент-приложений со многими современными функциями. Он включает в себя поддержку .torrent-файлов, magnet-ссылок, большинства протоколов, загрузок только по Wi-Fi и многое другое. Он также может искать .torrent-файлы в сети. Дизайн такой же простой и удобный в использовании, но из-за бесплатной модели распространения показывает рекламу и удалить ее приобретением версии Pro не получится.

uTorrent

µTorrent® – торрент-загрузчик Фото: Сегодня

Мобильный uTorrent является портативной версией одноименного приложения для Windows и macOS. Причем, по функционалу мобильная версия ни в чем не уступает десктопной программе. Это идеальный выбор для тех пользователей, которые хотят увидеть уже привычный им интерфейс и знакомые функции. Это приложение обладает всеми вышеописанными возможностями конкурентов, но в дополнение умеет загружать легальный музыкальный и видеоконтент от партнеров BitTorrent.

tTorrent

tTorrent Lite – Torrent Client Фото: Сегодня

Простая, быстрая и надежная программа, которая обладает всем необходимым набором функций для загрузки торрентов. Среди примечательных особенностей можно выделить современный дизайн, выполненный в полном соответствии с интерфейсными руководствами Google, возможность сохранения на SD-карту, выборочные загрузки и шифрование.

LibreTorrent

LibreTorrent Фото: Сегодня

LibreTorrent — это бесплатное торрент-приложение с открытым исходным кодом. Программа имеет простой интерфейс в стиле Material Design со светлым и темным режимом. Несмотря на бесплатную версию, в нем отсутствует какая-либо реклама. Это отличный бесплатный торрент-загрузчик.

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Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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