Как ученым удалось побороть ожирение, удалив лишь один фермент

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Можно употреблять калорийную пище и не набирать вес. Фото из открытых источников

В ходе исследований, проведенных командой ученых Копенгагенского университета, удалось выяснить, что генетическое удаление лишь одного фермента у мышей лишает их возможности в дальнейшем набирать вес даже при поедании калорийной пищи.

Ученые назвали этот фермент NAMPT. Как и у животных, так и у людей он отвечает за процессы, связанные с ожирением. Было обнаружено, что находясь в жировой ткани, он усиливает метаболические процессы во многих иных тканях, что способствует накоплению жира в организме.

Чтобы понять механизм его работы, исследователи вывели мышей, лишенных фермента NAMPT в своей жировой ткани. Когда эти подопытные мыши получали пищу с высоким содержанием жиров, они не толстели.Одновременно с ними мыши с NAMPT благополучно набирали вес.

Данное исследование несомненно заслуживает самого пристального внимания, но, к сожалению, о применении его результатов в медицине пока говорить преждевременно. Как установили ученые, NAMPT может накапливаться в различных органах и тканях, в результате чего появляется риск возникновения опасных побочных эффектов.

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