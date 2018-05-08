Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Как ученым удалось побороть ожирение, удалив лишь один фермент

Специалисты изучают возможность использования фермента для лечения онкологических заболеваний

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:01
Можно употреблять калорийную пище и не набирать вес. Фото из открытых источников
Можно употреблять калорийную пище и не набирать вес. Фото из открытых источников

В ходе исследований, проведенных командой ученых Копенгагенского университета, удалось выяснить, что генетическое удаление лишь одного фермента у мышей лишает их возможности в дальнейшем набирать вес даже при поедании калорийной пищи.

Ученые назвали этот фермент NAMPT. Как и у животных, так и у людей он отвечает за процессы, связанные с ожирением. Было обнаружено, что находясь в жировой ткани, он усиливает метаболические процессы во многих иных тканях, что способствует накоплению жира в организме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Китае обнаружена невероятная гробница, которой 1800 лет Человечество стало на шаг ближе к телепортацииО чем чаще всего врут на сайтах знакомств: интересное исследование

Чтобы понять механизм его работы, исследователи вывели мышей, лишенных фермента NAMPT в своей жировой ткани. Когда эти подопытные мыши получали пищу с высоким содержанием жиров, они не толстели.Одновременно с ними мыши с NAMPT благополучно набирали вес.

Данное исследование несомненно заслуживает самого пристального внимания, но, к сожалению, о применении его результатов в медицине пока говорить преждевременно. Как установили ученые, NAMPT может накапливаться в различных органах и тканях, в результате чего появляется риск возникновения опасных побочных эффектов.

О том, почему ученые советуют пенсионерам осваивать новые профессии, смотрите на видео ниже:

Еще несколько материалов по теме:
США таки побывали на Луне: в России сделали неожиданное заявление Появилось сенсационное заявление о гробнице Тутанхамона Самый популярный препарат в Украине назван причиной рака Катастрофа неизбежна: уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордной отметки
борьба ученые ожирение
Источник: Телеграф

Новости партнеров

Новости партнеров