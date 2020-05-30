Как ускорить домашний Wi-Fi в 2020 году: полезные советы

Простые советы от Сегодня.Lifestyle о том, как ускорить домашнюю сеть с помощью нескольких приемов

В 2020 году скорости интернета достигли небывалых высот благодаря оптоволоконным кабелям, 5 Ггц Wi-Fi сетям и даже 5G-связи, на пороге которой находится Украина. В то же время прогресс породил огромное число подключенных устройств в каждом доме, и это создало проблему – нагрузку на сеть.

Мы все нуждаемся в большой пропускной способности для просмотра Netflix, Apple TV, YouTube и других служб потокового вещания, онлайн-конференций, таких как Zoom, потоковых и онлайновых игр и многого другого. Широкополосный канал решает эту проблему. Но только, если вы живете один. А если у вас в доме целая семья и каждому нужен выход в Интернет – это создает огромную нагрузку на сеть. Вот тут и возникают вопросы о том, как ускорить домашний Wi-Fi.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно знакомиться в Интернете:

5 ГГц Wi-Fi

5G Wi-Fi Фото: hightech

Во многих домах установлены старые Wi-Fi маршрутизаторы, работающие по протоколу 802.11 b/g/n на частоте 2,4 ГГц. Естественно, что с увеличением количества подключений они не справляются со своей задачей обеспечить надежное соединение и высокую скорость передачи данных, ведь у них физическое ограничение по скорости. У самых дешевых моделей, которые являются самыми популярными на рынке скорость передачи данных едва превышает 54 Мбит/с. Безусловно, есть модели со скоростью до 150 Мбит/с, но они встречаются реже.

Выход в этой ситуации установить более современный двухдиапазонный роутер, работающий на частоте 5 ГГц по протоколу 802.11 ac. Достоинство таких моделей в том, что их максимальная скорость передачи данных составляет от 433 Мбит/с и до 6,77 Гбит/с при 8x MU-MIMO-антеннах.

Гигабитное соединение

Ethernet-кабель Фото: Unsplash

Может прозвучать банально, но рекомендуем ознакомиться с новыми тарифами своего Интернет-провайдера – наверняка у него появились более привлекательные предложения со скоростями до гигабита. В Украине в крупных городах некоторые провайдеры давно предлагают подключение от 200 до 1000 Мбит/с по обычному Ethernet-кабелю. Поверьте, после перехода та сверхскоростные тарифы качество и скорость подключения ощутимо возрастет. Правда, в этом случае необходим роутер с поддержкой гигабитной сети, вроде Mercusys AC12G, в противном случае ваш маршрутизатор не сможет обеспечить такое высокое интернет-соединение и выдаст не более 100 Мбит/с.

Расположение

Идеальное расположение – по центру помещения Фото: Techpowerup

Часто бывает, что маршрутизатор находится в дальнем углу дома, от чего устройству становится сложнее распространить свой сигнал туда, где он больше всего нужен. Лучшее место для роутера – в середине вашего дома. Если можете, возьмите шнур подлиннее и переместите маршрутизатор так, чтобы он находился примерно в центре вашего дома и как можно выше от пола – на столе, тумбочке, полочке или вовсе на стене. Это даст Wi-Fi роутеру больший шанс обеспечить надежный и быстрый беспроводной Интернет во всех областях дома и избежать "мертвых" зон.

Mesh-системы Фото: Anandtech

Если вы живете в просторном доме, а Wi-Fi роутер невозможно переместить так, чтобы покрыть все помещение, то в этом случае могут помочь Mesh-системы – они позволяют расширить площадь покрытия и избавиться от "мертвых" зон. Для той же цели подойдут экстендеры и Powerline-адаптеры. Принцип их работы очень прост: они подключаются в обычную розетку на определенном расстоянии от Wi-Fi роутера и работают в режиме повторителя (репитера) покрывая все большую площадь. Подходящие модели: TP-Link Deco E4 (2-pack) – 100-мегабитная Mesh-система, TP-Link Deco M5 (гигабитная Mesh-система), TP-Link RE205 (усилитель Wi-Fi сигнала). Есть даже более экзотические варианты вроде передачи интернета по обычной электрической сети через комплект Powerline-адаптеров TP-Link TL-PA4010P KIT.

34/4G LTE модем

3G-модем TP-Link M7200 Фото: ITC

В преддверии летнего сезона может понадобиться работать за городом. К сожалению, Интернет-провайдеры в регионах представлены слабо или их вообще нет, то на помощь может прийти мобильный интернет через 3G/4G LTE модемы. Благо сейчас покрытие мобильными сетями есть почти везде по Украине, поэтому такие устройства будут весьма кстати. Их особенность в том, что принимают они сигнал мобильного интернета, а раздают их на другие устройства через обычный Wi-Fi.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как подключить и настроить роутер самостоятельно. Также в этом году мир будет переходить на Wi-Fi нового поколения – что нужно знать.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться