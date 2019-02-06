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Как в Киеве купить топовый iPad среди ночи и почему эта информация пригодится каждому

Репортаж о том, как работает первый и единственный в Киеве круглосуточный магазин техники и почему там однозначно стоит побывать

Многим знакомо волнение, когда перед командировкой, важной поездкой, презентацией, понимаешь: что-то забыл. И хорошо, если это "что-то" можно найти на каждом шагу. Но порой подводит электроника, и когда это случается, цена ошибки слишком высока, ведь магазины техники закрываются рано, а многие продавцы и вовсе лукавят и после онлайн-заказа выясняется, что товар придется ждать от нескольких дней до нескольких недель.

Данный репортаж — спонтанный эксперимент. Я расскажу, как работает первый и единственный в Киеве круглосуточный магазин техники и почему там однозначно стоит побывать.

Зачем я отправился в магазин электроники ночью

Однажды мой хороший друг сказал: "Киев — замечательный город. Тут есть круглосуточный городской транспорт, супермаркеты и рестораны, но может ли человек чувствовать себя комфортно, если знает, что после 20:00 ему никак не приобрести HDMI-кабель?".

Эта шутка перестала быть смешной, когда я сам полночи провел с паяльником, ремонтируя уничтоженный котом HDMI-кабель, поломка которого в один момент разорвала связь между монитором компьютера и системным блоком, лишив возможности как продолжать работу, так и перенести ее результаты на другое устройство.

К несчастью, в этот раз я столкнулся со сложностью, которую преодолеть нельзя. Но к счастью, круглосуточный магазин электронной техники в Киеве есть, хотя и в единственном экземпляре. Туда мы и отправимся.

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Круглосуточный склад электроники и бесплатный автобус

В единственный круглосуточный магазин техники и электроники Moyo я решил ехать в брендированном автобусе магазина. Автобус курсирует каждые полчаса от ст. м. "Оболонь", главное успеть к 21:00. Сам магазин находится на Марка Вовчка, 18А, не так далеко, чтобы отдавать предпочтение бесплатному автобусу, но на такси ехать не так интересно.

Я сажусь на последний в эту ночь брендированный автобус. Кроме меня и водителя никого, поэтому он интересуется у единственного пассажира, зачем же я еду так поздно в магазин.

Объясняю, что перед командировкой необходима флешка с интерфейсом USB Type-C, она в принципе не часто встречается, а в девять вечера — ее найти еще сложнее. Таким образом, MOYO оказался не только единственным магазином, который работал и где был этот товар, но и единственным местом, где время доставки товара со склада в магазин составляет от 20 минут до часа (если это крупногабаритный товар).

Попутно интересуюсь у водителя, почему в это время никто не едет на склад. Ответ ожидаемый и предсказуемый. Все, что есть на сайте moyo.ua — в наличии и на складе. Т.е. если бы мне нужен был топовый макбук, я мог бы не просто получить в Киеве в 2 часа ночи, но и тщательно бы осмотрел товар перед покупкой. "Нужно ли было бы в этом случае мне пользоваться бесплатной маршруткой?" — водитель смеется и останавливается возле здания, освещенного яркими светом. Приехали. Наш путь на бесплатном брендированном автобусе занял всего 15 минут.

Что меня удивило в магазине-складе MOYO

Когда переступаешь порог магазина электроники, а стрелки часов медленно но уверенно двигаются в направлении полуночи, понимаешь, что такое странное ощущение следует однажды пережить снова.

Продавцы-консультанты, яркий свет, стеллажи со смартфонами, электронная очередь, цифры на больших дисплеях. Внутри кажется, будто время — десять часов утра, а не ночи.

Консультант замечая мое замешательство, предлагает разобраться с номером в очереди. Ввожу на экране номер телефона, получаю чек с номером — 43.

Есть время осмотреться. Когда еще, например, удастся среди ночи подержать в руках топовый смартфон от Samsung?

Или, например, большой iPad Pro?

Отдельный стеллаж посвящен геймпадам для PS4. Интересуюсь, есть ли аксессуары для консоли xBox One. Консультант рассказывает, что они есть на складе и их можно заказать через сайт, если я хочу посмотреть. И тут я осознаю главный секрет этого магазина: склад находится в этом же здании, товары по ленте, как в аэропорту, попадают прямиком в магазин.

Поэтому все, что представлено в интернет-магазине, можно не просто купить среди ночи, но и оценить перед покупкой.

Конечно, кому-то может показаться странной идея покупать электронику ночью. Но я знаю историю, когда человек из-за внезапной поломки телефона от отчаяния был вынужден покупать в ломбарде смартфон перед важным мероприятием, ведь корпоративное приложение поддерживалось лишь узким модельный рядом устройств.

Здесь же можно в любое время дня и ночи купить 100%-сертифицированный товар, предварительно поняв, к примеру, удобно ли будет данное устройство каждый день носить с собой, хорошо ли оно лежит в руке, насколько практично покрытие корпуса и т.д. Т.е. можно не просто выкрутиться из форс-мажорной ситуации, но и обернуть такую ситуацию вполне интересным шоппингом. Хотя я бы отнес к плюсам саму возможность совершать покупки среди ночи. В этом что-то есть.

Так почему же это важно для каждого

Комфорт города определяется доступностью сервисов. То, что в Киеве появился круглосуточный магазин электроники, однозначно, большой шаг вперед для столицы. Мой ночной эксперимент-поход закончился успехом, и в качестве вывода я дам короткую оценку главным аспектам работы с MOYO: от создания заказа на сайте до получения товара на складе.

1. Качество онлайн-сервиса. Я зашел на сайт и нашел необходимый товар меньше, чем за минуту. Еще меньше времени заняла авторизация через Facebook, а после заказа на смартфон моментально пришло уведомление с деталями покупки. Со мной созвонились, я подтвердил заказ, и… все! Такими и должны быть покупки в сети: быстрыми и простыми.

2. Качество работы магазина. Электронная очередь, отзывчивые консультанты, выставочный зал с топовыми гаджетами. Круглосуточный магазин устроен современно, и там есть на что посмотреть.

3. Качество продукта. Думаю, не стоит указывать, что здесь только оригинальный и сертифицированный товар. Это само собой разумеется. Отмечу только важное преимущество перед другими онлайн-площадками: любой заказанный на сайте товар перед покупкой можно опробовать в магазине. Даже ночью.

Сергей Рюмочкин

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