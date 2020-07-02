Как восстановить удаленные файлы: Microsoft нашла решение

Windows File Recovery поможет пользователям восстановить удаленные фото, видео и документы

Microsoft на днях выпустила бесплатное приложение в Windows Store, предназначенную для помощи в восстановлении удаленных файлов. Приложение под названием Windows File Recovery — это утилита командной строки (без графического интерфейса), которая может попытаться восстановить удаленные файлы с внутренних и внешних дисков, а также с USB-устройств и даже SD-карт, сообщает The Verge.

Удаление файлов не означает их полное уничтожение – их можно восстановить при определенных условиях. Шансы на успех по восстановлению напрямую связаны с тем, как давно файлы были удалены и долго с тех пор был использован компьютер. Это связано с тем, что в файловой системе Windows пространство, занимаемое "удаленным" файлом, помечается как свободное пространство, но данные, связанные с ним, могут оставаться нетронутыми. Однако могут быть перезаписаны со временем.

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Microsoft уверяет, что Windows File Recovery умеет восстанавливать удаленные файлы форматов JPEG, PDF, PNG, MPEG, Office, MP3 и MP4, архивы ZIP и другие данные в файловых системах NTFS, FAT, exFAT и ReFS. Инструмент предлагает три режима работы: по умолчанию, сегментная и сигнатурная.

Windows File Recovery Фото: Microsoft

Режим по умолчанию рекомендуется для восстановления файлов в системе NTFS, которые были недавно удалены. Если вы имеете дело с контентом, который был удален давно или после форматирования диска, рекомендуется использовать сегментный метод, а если не помогло –сигнатурный. Microsoft заявила, что сигнатурный способ восстановления идеально подходит для работы с файловыми системами FAT, exFAT и ReFS.

Интерфейс Windows File Recovery Фото: Microsoft

В частности, Microsoft заявила, что этот инструмент нельзя использовать для восстановления данных в облачном хранилище или общих сетевых папках.

Напомним, что ранее в Windows 10 Microsoft хотели вернуть меню "Пуск" из Windows 7. Также в Windows 10 обещали появления режима "турбо" – и скорость увеличится в разы.

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