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Как выглядели конференции в Zoom 50 лет назад: видео

Сегодня, 10:28

30 июня 1970 года был совершена первая коммерческая телеконференция с использованием видеофона Picturephone Mod II от AT&T

Для многих их вас первый опыт видеозвонков, скорее всего, имел место на компьютере или смартфоне через Skype или Viber. Однако видеосвязь не всегда была популярной из-за высоких требований к скорости интернета, что еще 10 лет назад было проблемой для многих пользователей. Одним из самых ранних примеров успешного масштабного развертывания был iPhone 4, который был представлен в середине 2010 года. Но самая первая коммерческая видеоконференция состоялась намного раньше – ровно 50 лет назад, сообщает TechSpot.

30 июня 1970 года генеральный директор Alcoa Джон Харпер и мэр Питтсбурга Питер Флаэрти приняли участие в первой коммерческой телеконференции с использованием нового видеофона Picturephone Mod II от AT&T. Днем позже сервис на основе подписки официально запущен в восьми компаниях в районе Питтсбурга. Нью-Йорк должен был служить другим стартовым городом, но недостатки с сетью оставили Питтсбург единственным городом, в котором была реализована новая технология.

Как вы можете себе представить, эксплуатация службы видеоконференций в 1970 году была очень дорогим удовольствием. В дополнение к стоимости установки в 150 долларов, клиентская подписка обходилась в 160 долларов за 30 минут видеосвязи – по меркам 2020 года это составляло 1057 долларов (28 200 гривен). Неудивительно, что Picturephone Mod II не завоевал успеха из-за его высокой стоимости.

Смотрите также в сюжете о том, как преуспеть в интернет-общении:

Системы видеосвязи развивались медленно в течение следующих нескольких десятилетий, и лишь за последние 15 лет они эволюционировали в современные бесплатные сервисы вроде Viber, Zoom, Skype, Facebook Messenger, Google Duo и прочие. В настоящее время наличие Wi-Fi, фронтальной камеры для селфи и видеозвонков стало стандартом, чтобы предоставить пользователям живое общение без ограничений.

Напомним, что ранее конкурент Zoom от Facebook помог миллионам справиться с изоляцией. Также мы рассказывали о ТОП-5 советов и хитростей в конференции Zoom.

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Источник: TechSpot
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