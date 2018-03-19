Как выглядит буря на Юпитере: завораживающий снимок NASA
Межпланетная станция находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта
Космическое агентство NASA показало, как выглядит буря на Юпитере. Соответствующий снимок был опубликован в twitter агентства.
Сообщается, что фотография была сделана межпланетной станцией Juno, которая работает на орбите Юпитера.
На фото можно разглядеть шторм, который бушует на северном полушарии планеты.
В NASA отметили, что снимок был сделан еще в феврале, когда Juno в одиннадцатый раз приблизился с планетой. Отмечается, что межпланетная станция находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.
Ранее агентство NASA показало, как выглядят закрученные облака Юпитера. Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.
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