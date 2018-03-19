Как выглядит буря на Юпитере: завораживающий снимок NASA

Межпланетная станция находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта

Космическое агентство NASA показало, как выглядит буря на Юпитере. Соответствующий снимок был опубликован в twitter агентства.

Сообщается, что фотография была сделана межпланетной станцией Juno, которая работает на орбите Юпитера.

На фото можно разглядеть шторм, который бушует на северном полушарии планеты.

В NASA отметили, что снимок был сделан еще в феврале, когда Juno в одиннадцатый раз приблизился с планетой. Отмечается, что межпланетная станция находилась в 12 тысячах километров от облачного слоя газового гиганта.

Ранее агентство NASA показало, как выглядят закрученные облака Юпитера. Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.