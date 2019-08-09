Как выглядят фотографии котов, снятые на 20 разных смартфонов
В честь Международного дня кошек профессионал сделал фотосессию кота на двадцать разных фотокамер
На этой неделе мир отмечал Международный день кошек, который отмечается по всему миру. Праздник был создан в 2002 году Международным фондом защиты животных. В честь этого события, фотограф профессионал мобильной фотографии Патрик Холланд создал фотосессию своей кошки Стеллы.
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В честь Международного дня кошек фотограф сделал не просто фотосессию, а показал, как выглядит его кошка на двадцати разных смарфтонах, если использовать по максимуму их фотокамеры и встроенные возможности по постобработке снимков.
Здесь представлены фотографии, запечатленные на такие смартфоны, как iPhone XS, Samsung Galaxy S10 и Pixel 3, а также бюджетных моделей Moto G7 и даже старых устройств вроде iPhone 4. Это самое симпатичное сравнение камер, которое вы когда-либо видели.
Напомним, что ранее фотоаппаратам предрекали падение в цене из-за сенсационного открытия ученых в области оптики. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой.
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