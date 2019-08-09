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Как выглядят фотографии котов, снятые на 20 разных смартфонов

В честь Международного дня кошек профессионал сделал фотосессию кота на двадцать разных фотокамер

Евгений Опанасенко
Сегодня, 14:41
Это самое симпатичное сравнение камер в мире
Это самое симпатичное сравнение камер в мире
Фото: CNET

На этой неделе мир отмечал Международный день кошек, который отмечается по всему миру. Праздник был создан в 2002 году Международным фондом защиты животных. В честь этого события, фотограф профессионал мобильной фотографии Патрик Холланд создал фотосессию своей кошки Стеллы.

Смотрите также в сюжете о том, как Vogue пригласил на фотосессию 100-летнюю женщину:

В честь Международного дня кошек фотограф сделал не просто фотосессию, а показал, как выглядит его кошка на двадцати разных смарфтонах, если использовать по максимуму их фотокамеры и встроенные возможности по постобработке снимков.

Бюджетный смартфон Motorola Moto G6 неплохо захватывает снимки даже в условиях с низкой освещенностью
Фото: CNET
Samsung Galaxy Note 9 обладает качественным фотосенсором, но в условиях низкой освещенности не может сделать четкие фотографии даже при легком движении
Фото: CNET
Apple iPhone X – снимок очень хороший, но передний план размыт из-за резкого движения лапки
Фото: CNET
ASUS ROG Phone обладает качественным режимом HDR – снимает очень хорошо
Фото: CNET
Apple iPhone 6S хорошо передал сцену с подсветкой из окна. Однако в тени слева от стены есть заметный шум.
Фото: CNET
Одинарный сенсор Google Pixel 3 делает самые высокодетализированные снимки благодаря встроенной технологии постобработки с использованием искусственного интеллекта
Фото: CNET
Эта фотография Стеллы демонстрирует, насколько впечатляет камера Galaxy S9 с двойной апертурой. Освещение было тусклым, но смартфон переключился на более широкую диафрагму (f/1,5) и получил действительно отличный снимок.
Фото: CNET
Малоизвестный в Украине бюджетный смартфон Alcatel Idol 5S популярен в Азии своей неплохой камерой
Фото: CNET
Apple iPhone XS Max красиво передал эффект боке
Фото: CNET
На iPhone XS снимки получаются четкими и резкими
Фото: CNET
Huawei P20 Pro делает четкие снимки даже в условиях с низким освещением
Фото: CNET
Kodak Ektra Phone знаменит своей точной цветопередачей на снимках
Фото: CNET
Фотокамера Samsung Galaxy S10 является одной из лучших в 2019 году – оцените, насколько четкий получился снимок
Фото: CNET
Apple iPhone 7 хорошо справляется с динамическим диапазоном, но задний план размыт
Фото: CNET
Apple iPhone 6S Plus превосходно справляется с передачей светлых и темных тонов
Фото: CNET
Снимок сделан на iPhone 5S, который справился с темным моментом довольно хорошо
Фото: CNET
Apple iPhone 8 обладает такой же качественной камерой, но при недостаточной освещенности снимки получаются блеклыми
Фото: CNET
Google Pixel 2
Фото: CNET
Apple iPhone 8 Plus
Фото: CNET
Apple iPhone 4. Несмотря на то, что это самый старый смартфон в рейтинге, снимки на него получаются очень хорошими.
Фото: CNET
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Здесь представлены фотографии, запечатленные на такие смартфоны, как iPhone XS, Samsung Galaxy S10 и Pixel 3, а также бюджетных моделей Moto G7 и даже старых устройств вроде iPhone 4. Это самое симпатичное сравнение камер, которое вы когда-либо видели.

Напомним, что ранее фотоаппаратам предрекали падение в цене из-за сенсационного открытия ученых в области оптики. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой

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iPhone кошки фотосессия фотокамера Samsung смартфоны котики
Источник: CNET
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