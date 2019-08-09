Как выглядят фотографии котов, снятые на 20 разных смартфонов

В честь Международного дня кошек профессионал сделал фотосессию кота на двадцать разных фотокамер

Это самое симпатичное сравнение камер в мире Фото: CNET

На этой неделе мир отмечал Международный день кошек, который отмечается по всему миру. Праздник был создан в 2002 году Международным фондом защиты животных. В честь этого события, фотограф профессионал мобильной фотографии Патрик Холланд создал фотосессию своей кошки Стеллы.

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В честь Международного дня кошек фотограф сделал не просто фотосессию, а показал, как выглядит его кошка на двадцати разных смарфтонах, если использовать по максимуму их фотокамеры и встроенные возможности по постобработке снимков.

Бюджетный смартфон Motorola Moto G6 неплохо захватывает снимки даже в условиях с низкой освещенностью Фото: CNET Samsung Galaxy Note 9 обладает качественным фотосенсором, но в условиях низкой освещенности не может сделать четкие фотографии даже при легком движении Фото: CNET Apple iPhone X – снимок очень хороший, но передний план размыт из-за резкого движения лапки Фото: CNET ASUS ROG Phone обладает качественным режимом HDR – снимает очень хорошо Фото: CNET Apple iPhone 6S хорошо передал сцену с подсветкой из окна. Однако в тени слева от стены есть заметный шум. Фото: CNET Одинарный сенсор Google Pixel 3 делает самые высокодетализированные снимки благодаря встроенной технологии постобработки с использованием искусственного интеллекта Фото: CNET Эта фотография Стеллы демонстрирует, насколько впечатляет камера Galaxy S9 с двойной апертурой. Освещение было тусклым, но смартфон переключился на более широкую диафрагму (f/1,5) и получил действительно отличный снимок. Фото: CNET Малоизвестный в Украине бюджетный смартфон Alcatel Idol 5S популярен в Азии своей неплохой камерой Фото: CNET Apple iPhone XS Max красиво передал эффект боке Фото: CNET На iPhone XS снимки получаются четкими и резкими Фото: CNET Huawei P20 Pro делает четкие снимки даже в условиях с низким освещением Фото: CNET Kodak Ektra Phone знаменит своей точной цветопередачей на снимках Фото: CNET Фотокамера Samsung Galaxy S10 является одной из лучших в 2019 году – оцените, насколько четкий получился снимок Фото: CNET Apple iPhone 7 хорошо справляется с динамическим диапазоном, но задний план размыт Фото: CNET Apple iPhone 6S Plus превосходно справляется с передачей светлых и темных тонов Фото: CNET Снимок сделан на iPhone 5S, который справился с темным моментом довольно хорошо Фото: CNET Apple iPhone 8 обладает такой же качественной камерой, но при недостаточной освещенности снимки получаются блеклыми Фото: CNET Google Pixel 2 Фото: CNET Apple iPhone 8 Plus Фото: CNET Apple iPhone 4. Несмотря на то, что это самый старый смартфон в рейтинге, снимки на него получаются очень хорошими. Фото: CNET 1/20

Здесь представлены фотографии, запечатленные на такие смартфоны, как iPhone XS, Samsung Galaxy S10 и Pixel 3, а также бюджетных моделей Moto G7 и даже старых устройств вроде iPhone 4. Это самое симпатичное сравнение камер, которое вы когда-либо видели.

Напомним, что ранее фотоаппаратам предрекали падение в цене из-за сенсационного открытия ученых в области оптики. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 смартфонов 2019 года с лучшей камерой.

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