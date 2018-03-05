Как выглядят закрученные облака Юпитера: завораживающий снимок NASA

Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты

Космическое агентство NASA показало удивительный снимок южного полюса Юпитера, который был сделан с помощью космического аппарата Juno еще 7 февраля.

Фото, которое было обработано ученым Джеральдом Эйхштедтом, опубликовано на сайте NASA.

На изображении четко видны закрученные облака газового гиганта, которые тянутся к экватору планеты. Также на изображении видно линию раздела дневной и ночной стороны Юпитера.

Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.

Юпитер. Фото: nasa.gov

Ранее NASA показало, как выглядят облака на Юпитере. Тогда фото было сделано с помощью космической станции Юнона с расстояния 8186 км от облаков.

Зонд Juno запустили в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Станция сближается с Юпитером раз в 53 дня.