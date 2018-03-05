Как выглядят закрученные облака Юпитера: завораживающий снимок NASA

Сегодня, 12:35

Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты

Юпитер. Фото: nasa.gov
Юпитер. Фото: nasa.gov

Космическое агентство NASA показало удивительный снимок южного полюса Юпитера, который был сделан с помощью космического аппарата Juno еще 7 февраля.

Фото, которое было обработано ученым Джеральдом Эйхштедтом, опубликовано на сайте NASA.

На изображении четко видны закрученные облака газового гиганта, которые тянутся к экватору планеты. Также на изображении видно линию раздела дневной и ночной стороны Юпитера.

Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.

216864-01-08

Юпитер. Фото: nasa.gov

Ранее NASA показало, как выглядят облака на Юпитере. Тогда фото было сделано с помощью космической станции Юнона с расстояния 8186 км от облаков.

Зонд Juno запустили в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Станция сближается с Юпитером раз в 53 дня.
фото, NASA, планеты, зонд, агентство, аппарат, облака, Юпитер, снимок, Juno

Вы сейчас просматриваете новость "Как выглядят закрученные облака Юпитера: завораживающий снимок NASA". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Техно

Самое далекое космическое фото. Снимок: nasa.gov

Новый рекорд: NASA показало самое далекое космическое фото

12 Февраля, 09:59

Пояс Койпера состоит из малых тел, в которых есть лед, метан и аммиак, а также карликовые планеты, к которым относится Плутон

Техно

Юпитер. Фото: AFP

Как выглядят облака на Юпитере: завораживающий снимок NASA

19 Февраля, 05:37

Фото было сделано с помощью космической станции Юнона с расстояния 8186 км от облаков
Загрузка...

США

Автомобиль Tesla Roadster внутри Falcon Heavy, 5 февраля 2018 года. Фото: Space X

SpaceX запускает к Марсу ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla внутри: прямая трансляция

6 Февраля, 21:56

В случае успешного испытательного запуска Falcon Heavy компания Илона Маска станет ведущей космической компанией в мире

Техно

Следы на плите были обнаружены еще в 2012 году. Кадр из видео

Более 70 следов динозавров: около космического центра NASA обнаружили необычную находку

2 Февраля, 10:51

Плита была размером с обеденный стол, а теперь выяснилось, что она еще и покрыта следами

Техно

Марс. Кадр из видео

Как выглядит Марс в ясную погоду: NASA показало панорамный снимок планеты

2 Февраля, 10:15

Баланс белого на фотографиях был откорректирован так, чтобы цвета гор и скал выглядели так же, как при дневном свете на Земле

США

Фото: NASA

Суперлуние и лунное затмение 31 января NASA покажет в онлайн-трансляции

31 Января, 10:51

Жители Земли будут наблюдать одновременно три уникальных явления, которые одновременно последний раз наблюдались 150 лет назад
Загрузка...