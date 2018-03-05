Как выглядят закрученные облака Юпитера: завораживающий снимок NASA
Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты
Космическое агентство NASA показало удивительный снимок южного полюса Юпитера, который был сделан с помощью космического аппарата Juno еще 7 февраля.
Фото, которое было обработано ученым Джеральдом Эйхштедтом, опубликовано на сайте NASA.
На изображении четко видны закрученные облака газового гиганта, которые тянутся к экватору планеты. Также на изображении видно линию раздела дневной и ночной стороны Юпитера.
Это было одиннадцатое сближение космического аппарата с Юпитером. Снимок был сделан на расстоянии 120 553 километров от пика облаков планеты.
Юпитер. Фото: nasa.gov
Ранее NASA показало, как выглядят облака на Юпитере. Тогда фото было сделано с помощью космической станции Юнона с расстояния 8186 км от облаков.
Зонд Juno запустили в августе 2011 года. Аппарат вышел на стабильную орбиту вокруг Юпитера только пять лет спустя. Станция сближается с Юпитером раз в 53 дня.
Вы сейчас просматриваете новость "Как выглядят закрученные облака Юпитера: завораживающий снимок NASA". Другие Статьи про Техно смотрите в блоке "Последние новости"