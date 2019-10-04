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Как выгодно купить iPhone 11 и другие новинки Apple

В Украине официальный старт продаж новых моделей iPhone 11, Apple Watch Series 5 и iPad последнего поколения начнется уже через неделю, 11 октября, и только первые 4 дня, с 11 по 14 октября, их можно будет приобрести по специальным сниженным ценам

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34

Так, первые покупатели официальных iPhone 11 и iPhone 11 Pro сэкономят 2 000 грн. А те, кто в первые дни от старта продаж приобретут Apple Watch и новый iPad, смогут сэкономить тысячу гривень.

В этом году ажиотаж вокруг новинок Apple достиг максимума. Большинство моделей по опыту других стран "разлетаются" с полок магазинов в течение нескольких часов. Для тех, кто хочет быть уверен, что получит желаемую модель, рекомендуем уже сегодня совершить предзаказ. Так вы не только подстрахуете себя, но и можете быть уверены, что сэкономите на покупке. Сэкономленные деньги рекомендуем использовать на приобретение оригинальных аксессуаров Apple, линейка которых также обновилась с наступлением нового сезона.

Специальные цены на первый викенд официального запуска:

iPhone 11 – от 22 999 грн (будет 24 999 грн)

iPhone 11 Pro – от 33 999 грн (будет 35 999 грн)

iPhone 11 Pro Мах – от 37 999 грн (будет 39 999 грн)

Apple Watch Series 5 – от 12 999 грн (будет 13 999 грн)

iPad – от 9 499 грн (будет 10 999 грн)

Кроме того, в сети магазинов iOn, которая имеет статус Apple Premium Reseller, лишь в первые 4 дня будут действовать специальные цены по программе Trade In – вы сможете еще выгоднее сдать свой старый iPhone и купить новый с минимальной доплатой. Детальнее на сайте ion.ua.

Ищите новинки по специальным ценам только магазинах авторизированных реселлеров Apple!

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Особенность iPhone 11 – абсолютно новая система из двух камер со сверхширокоугловой камерой с ночным режимом съемки, которая позволяет делать фото и видео потрясающего качества. Смартфон сможет проработать целый день без подзарядки. Он надежно защищен от воды и пыли, а также имеет шесть цветов корпуса – от классических Black и White до стильных Purple и Green.

iPhone 11 Pro & іPhone 11 Pro Max получили революционную систему из трех камер с поразительной двойной оптической стабилизацией изображения и 4-кратным оптическим зумом, которые способны делать качественные профессиональные снимки даже в темноте. Время их работы без подзарядки – целый день, а корпусы получили еще лучшую защиту от воды. Яркий экран, созданный по новейшей технологии Super Retina XDR, позволяет смотреть фильмы и сериалы в формате HDR. А процессор отличается расширенной поддержкой технологии машинного обучения. Pro Max оснащен увеличенным дисплеем – диагональю до 6,5 дюймов.

Новый iPad обладает дисплеем Retina диагональю 10,2 дюйма, намного более высокой продуктивностью по сравнению с предыдущими моделями и поддержкой полноразмерной клавиатуры Smart Keyboard и Apple Pencil. Дополняет потрясающие качества устройства новая операционная система iPadOS, особенностью которой является улучшенная многозадачность.

Apple Watch 5-го поколения может похвастаться экраном Always On, встроенным компасом, датчиком уровня шума, а время работы от одного зарядя увеличилось до 18 часов.

Напомним, что предзаказ на новинки можно будет оформить с 4 октября, успейте приобрести их по акционным ценам!

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iPad iPhone Apple Apple Watch iPhone 11
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