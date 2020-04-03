Как выжить в изоляции на карантине: ТОП-4 совета от астронавта

Опытный астронавт МКС Крис Хэдфилд провел в самоизоляции 166 дней и поделился своим опытом с людьми, которые оказались на домашнем карантине

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 заставила многих отправиться домой на вынужденный карантин практиковать социальное дистанцирование. Естественно, люди начали задумываться о том, как в условиях домашней изоляции оставаться в здравом уме и достичь поставленных целей. Чтобы помочь нам справиться с образовавшейся проблемой, бывший астронавт Крис Хэдфилд поделился советами о том, как он, пребывая на орбите, выживал в условиях закрытого пространства в полной самоизоляции.

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У Хэдфилда огромный опыт. Он был командиром Международной космической станции и провел в космосе в общей сложности 166 дней, занимаясь научной работой и экспериментами в стесненных условиях при ограниченных социальных контактах.

"Я провел много времени в самоизоляции на борту космического корабля. Это чрезвычайно опасная среда и крайне одиноко. И все же мы находили способы продуктивно работать вдали от нашей обычной жизни", – рассказывает Крис Хэдфилд.

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Он предложил четыре совета тем, кто борется с самоизоляцией:

Оцените реальные риски . Хэдфилд объясняет, что страх и паника не помогут. Необходимо самообладание и критическое мышление. Люди должны искать надежные источники, чтобы узнать реальный уровень риска, с которым они лично сталкиваются, исходя из их конкретной ситуации. В данном случае определите опасности, связанные с коронавирусом. Посмотрите на свои ограничения . Помимо необходимости дистанцироваться от других и обеспечить безопасность личной гигиены и защиты от заражения, учитывайте такие факторы, как финансовые ресурсы, провиант и ваши обязательства. Поставьте себе конкретную цель. Хэдфилд предложил людям выбрать миссию или подумать о своих целях и попытаться решить, чего они надеются достичь и что они хотят сделать. Действуйте! Когда вы знаете, чего хотите достичь и насколько вы ограничены, вы можете начать действовать: заботьтесь о членах семьи, самосовершенствуйтесь, изучайте языки, читайте, займитесь любимым хобби, завершите давно заброшенные дела, в общем, отвлекайтесь на любую другую деятельность.

"У вас появился шанс сделать что-то другое", – резюмирует Хэдфилд.

Хэдфилд также призвал тех, у кого есть симптомы, или кто вступил в контакт с подтвержденным случаем коронавируса, к немедленной самоизоляции. Другие астронавты также призвали общественность прислушиваться к научным авторитетам. Астронавт Скотт Келли, известный исследованием программы NASA Twins Study, призвал людей следовать советам экспертов и относиться к проблеме коронавируса серьезно.

Крис подвел итоги с призывом к людям: "Берегите себя. Берегите свою семью. Позаботьтесь о своих друзьях. Берегите свой "космический корабль" под названием дом".

Напомним, что ранее NASA набирала в астронавты людей с улиц. Также ранее эпидемиологи рассказали, защитят ли маски от коронавируса.

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