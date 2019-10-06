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Как запустить приложения Android на компьютере

Запустить приложения и игры Android на компьютере можно при помощи программ-эмуляторов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:08
На Windows и macOS можно запускать Android приложения
На Windows и macOS можно запускать Android приложения
Фото: Unsplash

Количество приложений на Android перевалило уже за несколько миллионов, а загрузок – более миллиарда. Тем не менее, многие пользователи хотели бы обладать возможностью запускать Android приложения на своем компьютере. Есть хорошая новость – такая возможность есть при помощи программ-эмуляторов, которые уже работают достаточно стабильно и быстро.

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Программ-эмуляторов Android для компьютеров существует достаточно много, но мы бы хотели выделить самую популярную и удобную среди них – Bluestacks, которая недавно обновилась до версии 4.1. Программа была создана в 2011 году и по сей день является лучшим бесплатным эмулятором Android. Работает она как на Windows, так и на macOS, при этом обладает достаточно щадящими требованиями к компьютеру: BlueStacks требует 2 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ свободного места на жестком диске и видеокарту с поддержкой Direct X 9.0 или выше.

Как работает запуск Android приложений на компьютере при помощи BlueStacks

Как запустить приложения Android на компьютере при помощи эмулятора Bluestacks:

  • Загрузите BlueStacks и запустите установочный файл. Для инсталляциии потребуется скачать 514 МБ данных.
  • После установки и запуска введите свою учетную запись Google Play.
  • Выберите язык в настройках программы (по умолчанию стоит английский, но есть русский).
  • Теперь вы можете полноценно пользоваться программой. Переключение между приложениями осуществляется через вкладки в верхнем баре, как в Chrome.

Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
Эмулятор Android на компьютере
Фото: Сегодня
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После установки и загрузки, программа выглядит, как планшет, разрешение которого можно настроить от 1280х720 до 2560х1440 пикселей, выделить объем оперативной памяти и количество используемых ядер. Пользователям предоставляется доступ к полноценному Google Play, где можно скачать любое приложение или видеоигру даже самую требовательную (PUBG Mobile, Fortnite, Call of Duty Mobile) и пользоваться ими так, словно на смартфоне или планшете, за одним лишь отличием, что вместо пальца используется курсор мышки.

Эмулятор Android позволяет даже запустить такие игры, как Call of Duty: Mobile и играть в нее с клавиатуры и мышки
Эмулятор Android позволяет даже запустить такие игры, как Call of Duty: Mobile и играть в нее с клавиатуры и мышки
Фото: Сегодня

В качестве альтернатив для запуска Android приложений на компьютере, стоит отметить еще пару эмуляторов: NOX и MEmu. Однако первый работает на устаревших версиях Android, а второй более требователен к системным требованиям компьютера.

Напомним, что ранее мы рассказывали, как сделать собственные стикеры в Viber. Также мы составляли инструкцию по тому, как установить Android 10 уже сейчас.

Все подробности в спецтеме Полезные советы: как настроить компьютер и смартфон

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