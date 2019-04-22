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Как заряжать электромобиль: советы от Илона Маска

Глава Tesla объяснил, почему водители не должны заряжать аккумулятор Tesla до 100%

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:35
Cтоит ли заряжать батарею до 100% - Илон Маск рассказал, почему нет
Cтоит ли заряжать батарею до 100% - Илон Маск рассказал, почему нет
Фото: Pixabay

Аккумуляторы электромобилей не должны заряжаться до 100%, об этом говорит Илон Маск. В долгосрочной перспективе полная зарядка может существенно сократить срок службы аккумулятора, и электромобили Tesla будут фактически заряжаются лишь на 90%.

Дело не только в ухудшении качества батареи. В недавнем сообщении в Twitter генеральный директор Tesla Илон Маск объяснил, что рекуперативное торможение не срабатывает при полной зарядке. Поэтому, чтобы воспользоваться всеми преимуществами рекуперативного торможения, батарея электромобиля должна быть заряжена максимум на 90-95%.

Владелец Tesla Model 3 спросил Маска, стоит ли ему заряжать батарею до 100%. Вопрос был задан неспроста, ведь при полном заряде Tesla Model 3 способна проехать до 380 километров, а при 90% – 340 км. Маск подтвердил, что аккумулятор должен заряжаться до 90 или 95%, чтобы оставался "люфт" для рекуперативного торможения.

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Рекуперативное торможение — это технология, которая превращает энергию торможения в электричество. Его эффективность зависит от ряда факторов, но есть мнение, что оно расширяет диапазон Tesla на целых 30%. Таким образом, зарядка аккумулятора до 95% может фактически быть почти такой же хорошей в плане дальности, как и зарядка до 100%, ведь при торможении заряд будет немного, но накапливаться.

Смотрите также в сюжете о том, как Tesla планирует увеличить производство электромобилей:

Напомним, что на прошлой неделе Aston Martin представил элитный суперэлектромобиль. Также электромобилям предрекают повышение стоимости – Илон Маск назвал причину.

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Источник: Mashable
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