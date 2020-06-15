Какие детали "вымирают" в современных автомобилях
Эволюция автомобилестроения постепенно лишает нас привычных элементов и деталей в конструкции, которые ранее были устоявшейся нормой
Автомобильная промышленность развивается огромными темпами, чтобы соответствовать жестким современным стандартам не только в погоне за потребителем, но и ради экологических норм и высоким требованиям безопасности. Также не стоит отменять эволюцию дизайна и технологий, которые делают авто более привлекательными и комфортными.
О том, как будут выглядеть автомобили ближайшего будущего, мы можем увидеть в концепт-карах. Ежегодно представленные на Женевском автосалоне новинки поражают своим оснащением, но также удивляют исчезновением привычных для нас деталей и механизмов, которым на смену приходят более инновационные. Мы сами не замечаем, как за последние горы автомобили сильно изменились, незаметно лишившись привычных ранее кривых стартеров, карбюраторов, ручек стеклоподъемников и обилия декоративных накладок. Чего еще будут лишены автомобили в ближайшем будущем?
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Рассвет традиционного способа зажигания ключом сделал запуск двигателя намного безопаснее, чем использование кривого стартера при помощи рукоятки. Поворот ключа в прорези рядом с рулевым колесом позволял запустить двигатель "с пол-оборота" без лишнего физического усилия и потери времени.
Однако в последние годы многие автомобили стали оснащать системой бесключевого запуска двигателя, так называемая "система старт/стоп". Она работает так же, как и традиционная система зажигания, но вместо физического ключа используется низкочастотный сигнал брелока для идентификации, и позволяет водителям просто нажать кнопку сразу после посадки в автомобиль. Эта технология становится все более популярной и появляется в большом количестве моделей ежегодно, так как возросла надежность такой системы, а практика показала ее удобство.
Ручной тормоз (стояночный тормоз) используют трос для натяжения задних дисковых колодок, предотвращая движение вашего автомобиля вперед или назад, особенно на склоне. Традиционный стояночный тормоз обладает формой рычага с кнопкой на конце рукоятки. Сопротивление, которое вы ощущаете при нажатии на рычаг, зависит от применяемых тормозов. Однако в последнее время автомобили начали оснащать электронным стояночным тормозом, который оказывается более надежным и безопасным.
Электронные тормоза могут быть включены или выключены только при работающем двигателе, что обеспечивает дополнительную безопасность. Добавьте к этому преимущество функции автоматического включения при подъеме, и вы сможете понять, почему дни классического рычага сочтены.
Классическая "механика" последние годы становится все менее популярной. Несмотря на то, что все еще есть активные приверженцы ручного способа управления трансмиссией, статистика говорит, что в Европе и США лишь 12% автомобилей оснащаются механической коробкой передач. МКПП утратила все свои преимущества по отношению к "автоматам", "роботам" и "преселективам", и теперь проигрывает им даже в скорости переключений, в топливной экономичности и даже в надежности. Пока "механика" выигрывает лишь в цене и ремонтопригодности, но для автопроизводителей эти параметры не самые важные, так что дни ее сочтены.
Рычаг переключения скоростей можно назвать рудиментом эпохи МКПП. Сегодня выбрать режим автоматической трансмиссии, которая активно вытесняет "механику", можно кнопками круговым переключателем или любым иным компактным джойстиком. В результате место неудобного рычага заменит более полезный элемент салона, например, еще одно место под подстаканник.
Зеркала не всегда присутствовали на наших автомобилях, но их влияние на безопасность было огромным. Сегодня безопасное вождение требует от нас использования зеркал заднего вида и боковых зеркал практически в любой автомобильной ситуации, включая задний ход, перестраивании между полосами и торможении. Но эти маленькие "ушки", торчащие из каждой стороны нашего транспортного средства, создают приличное сопротивление воздуха и часто берут на себя всю тяжесть бокового удара на узких дорогах. Но уже есть решение.
Первые электромобили без боковых зеркал в настоящее время находятся в производстве. Audi E-Tron использует камеры для потоковой передачи изображений на два дисплея в дверях, расположенных в том же положении, в котором водители обычно проверяют свои боковые зеркала. Также камера заднего вида сильно облегчила водителям парковку при движении задним ходом. Хотя в настоящее время в большинстве стран все еще незаконно выпускать машины без зеркал, появление полностью беззеркальных автомобилей может стать лишь вопросом времени.
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