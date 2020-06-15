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Какие детали "вымирают" в современных автомобилях

Сегодня, 14:17

Эволюция автомобилестроения постепенно лишает нас привычных элементов и деталей в конструкции, которые ранее были устоявшейся нормой

Автомобильная промышленность развивается огромными темпами, чтобы соответствовать жестким современным стандартам не только в погоне за потребителем, но и ради экологических норм и высоким требованиям безопасности. Также не стоит отменять эволюцию дизайна и технологий, которые делают авто более привлекательными и комфортными.

О том, как будут выглядеть автомобили ближайшего будущего, мы можем увидеть в концепт-карах. Ежегодно представленные на Женевском автосалоне новинки поражают своим оснащением, но также удивляют исчезновением привычных для нас деталей и механизмов, которым на смену приходят более инновационные. Мы сами не замечаем, как за последние горы автомобили сильно изменились, незаметно лишившись привычных ранее кривых стартеров, карбюраторов, ручек стеклоподъемников и обилия декоративных накладок. Чего еще будут лишены автомобили в ближайшем будущем?

Смотрите также в сюжете о том, как продать или купить авто во время карантина:

Ключи зажигания

Ключи зажигания вытеснят кнопки "старт/стоп"
Ключи зажигания вытеснят кнопки "старт/стоп"
Фото: pexels

Рассвет традиционного способа зажигания ключом сделал запуск двигателя намного безопаснее, чем использование кривого стартера при помощи рукоятки. Поворот ключа в прорези рядом с рулевым колесом позволял запустить двигатель "с пол-оборота" без лишнего физического усилия и потери времени.

Однако в последние годы многие автомобили стали оснащать системой бесключевого запуска двигателя, так называемая "система старт/стоп". Она работает так же, как и традиционная система зажигания, но вместо физического ключа используется низкочастотный сигнал брелока для идентификации, и позволяет водителям просто нажать кнопку сразу после посадки в автомобиль. Эта технология становится все более популярной и появляется в большом количестве моделей ежегодно, так как возросла надежность такой системы, а практика показала ее удобство.

Ручной тормоз

Рычаг стояночного тормоза вытесняет кнопочка
Рычаг стояночного тормоза вытесняет кнопочка
Фото: Pexels

Ручной тормоз (стояночный тормоз) используют трос для натяжения задних дисковых колодок, предотвращая движение вашего автомобиля вперед или назад, особенно на склоне. Традиционный стояночный тормоз обладает формой рычага с кнопкой на конце рукоятки. Сопротивление, которое вы ощущаете при нажатии на рычаг, зависит от применяемых тормозов. Однако в последнее время автомобили начали оснащать электронным стояночным тормозом, который оказывается более надежным и безопасным.

Электронные тормоза могут быть включены или выключены только при работающем двигателе, что обеспечивает дополнительную безопасность. Добавьте к этому преимущество функции автоматического включения при подъеме, и вы сможете понять, почему дни классического рычага сочтены.

Механическая коробка передач

"Механика" вымрет
"Механика" вымрет
Фото: Pexels

Классическая "механика" последние годы становится все менее популярной. Несмотря на то, что все еще есть активные приверженцы ручного способа управления трансмиссией, статистика говорит, что в Европе и США лишь 12% автомобилей оснащаются механической коробкой передач. МКПП утратила все свои преимущества по отношению к "автоматам", "роботам" и "преселективам", и теперь проигрывает им даже в скорости переключений, в топливной экономичности и даже в надежности. Пока "механика" выигрывает лишь в цене и ремонтопригодности, но для автопроизводителей эти параметры не самые важные, так что дни ее сочтены.

Рычаг переключения скоростей

Ручка переключения передач вскоре исчезнет
Ручка переключения передач вскоре исчезнет
Фото: Pexels

Рычаг переключения скоростей можно назвать рудиментом эпохи МКПП. Сегодня выбрать режим автоматической трансмиссии, которая активно вытесняет "механику", можно кнопками круговым переключателем или любым иным компактным джойстиком. В результате место неудобного рычага заменит более полезный элемент салона, например, еще одно место под подстаканник.

Зеркала

Боковые зеркала заменят видеокамеры
Боковые зеркала заменят видеокамеры
Фото: RAC.co.uk

Зеркала не всегда присутствовали на наших автомобилях, но их влияние на безопасность было огромным. Сегодня безопасное вождение требует от нас использования зеркал заднего вида и боковых зеркал практически в любой автомобильной ситуации, включая задний ход, перестраивании между полосами и торможении. Но эти маленькие "ушки", торчащие из каждой стороны нашего транспортного средства, создают приличное сопротивление воздуха и часто берут на себя всю тяжесть бокового удара на узких дорогах. Но уже есть решение.

Первые электромобили без боковых зеркал в настоящее время находятся в производстве. Audi E-Tron использует камеры для потоковой передачи изображений на два дисплея в дверях, расположенных в том же положении, в котором водители обычно проверяют свои боковые зеркала. Также камера заднего вида сильно облегчила водителям парковку при движении задним ходом. Хотя в настоящее время в большинстве стран все еще незаконно выпускать машины без зеркал, появление полностью беззеркальных автомобилей может стать лишь вопросом времени.

Напомним, что ранее Mercedes-Benz показал автомобиль будущего, который разорвал все шаблоны. Также мы составляли рейтинг ТОП-10 машин будущего, которым не нужен бензин.

Все подробности в спецтеме Модные технологии

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Источник: RAC.co.uk
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