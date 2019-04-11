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Какие смартфоны на Android выбирают бывшие владельцы iPhone

Вопреки ожиданиям, выбирают они вовсе не флагманские смартфоны Samsung

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
Экс-фанаты iOS отдают наибольшее предпочтение Google Pixel 3 и OnePlus 6T
Экс-фанаты iOS отдают наибольшее предпочтение Google Pixel 3 и OnePlus 6T
Фото: Freestockimages

Многие владельцы продукции Apple уверены в том, что владельцы Android-смартфонов убегают на iPhone и не хотят возвращаться. Причины разные: скорость работы, оптимизация, удобство, безопасность и прочие достоинства iOS помогают быстро адаптироваться. Но есть и другая сторона – перебежчиков с iPhone на Android тоже не мало и с каждым годом их количество растет.

Исследователи из Counterpoint Research решили выяснить, какие смартфоны на Android выбирают бывшие владельцы iPhone. Статистика оказалась очень интересной. Вопреки ожиданиям, выбирают они вовсе не флагманские аппараты Samsung, а смартфоны куда более неприметных брендов.

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Если верить данным экспертов, бывшие владельцы iPhone редко пересаживаются на доступные модели вроде Xiaomi или Meizu. Практически всегда это флагманы, но не Samsung. Как правило экс-фанаты iOS отдают наибольшее предпочтение Google Pixel 3 и OnePlus 6T, занимая 18 и 16% от общей доли их владельцев.

Google Pixel 3 можно считать эталонным Android-аппаратом, под который фактически и проектировалась операционная система, а значит она наиболее оптимизирована под эти мобильные устройства. К тому же, в последнее время Google часто балует владельцев фирменных аппаратов продвинутым ПО. Чего только стоит продвинутый ночной режим съемки, осветляющий кадр, снятый в кромешной темноте. Правда последнюю пальму первенства в рейтинге ночной фотографии занял Huawei P30 Pro.

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OnePlus 6T, несмотря на то что является совершенно неочевидным вариантом для тех, кто ищет "аналог" iPhone, тоже вполне достойный вариант. Его отличает не только высокая скорость работы, которая местами оказывается на голову выше Google Pixel, но и то, чего так не хватает пользователям iPhone – быстрой зарядки. Благодаря поддержке технологии Dash Charge OnePlus 6T заряжается до 100% почти за час, тогда как iPhone для этого требуется 3-4 часа.

Смотрите также в сюжете о том, как огромную популярность набирают телефоны без интернета:

Напомним, что ранее Apple iPhone X лишится передовой технологии. Также недавно Apple вызвала гнев у пользователей – обновление для iPhone "убивало" Wi-Fi.

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Источник: AppleInsider
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