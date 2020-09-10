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Какой ноутбук купить для учебы: 5 лучших производителей лэптопов для школьников и студентов

Сегодня, 10:53

Ноутбуки и бренды, к которым родителям стоит присмотреться в первую очередь

Ноутбуки и другие гаджеты способны значительно облегчить жизнь школьников. Их родители уже морально готовы к нескончаемому потоку домашних заданий и теперь с интересом изучают рынок компьютерной техники.

Ученикам школ, а также студентам, купить ноутбук или стационарный ПК стоит:

  • для поиска интересной и познавательной информации, связанной с тематикой уроков и лекций;
  • написания рефератов, коротких докладов и информативных сообщений на разные темы;
  • подготовки мультимедийных презентаций, клипов, а также графических и видеоматериалов;
  • общения с одноклассниками или одногруппниками и обсуждения актуальных вопросов в режиме онлайн.

К ноутбукам каких брендов стоит присмотреться родителям в первую очередь?

Lenovo

Большое количество устройств начального уровня, идеально подходящих для учебы, изготавливает китайская корпорация "Леново". Среди ее разработок есть линейки, специально адаптированные под потребности студентов высших учебных заведений и учеников школы.

Устройства из этих серий поставляются с предустановленной ОС и обладают усредненными показателями производительности. Они пригодны для работы в разных полезных приложениях, интернет-серфинга и поддержки коммуникации.

Для игр такие модели подходят гораздо меньше, чем геймерские высокопроизводительные лэптопы. И эту особенность в данном случае можно считать преимуществом.

Купить ноутбук "Леново" для чада мотивируют три фактора:

  • доступная цена;
  • оптимальный набор функциональных возможностей;
  • компактные размеры и легкие корпуса моделей.

Dell

Американская корпорация "Делл"+ специализируется на производстве персональных компьютеров разных типов. Есть в ее ассортименте и мощнейшие стационарные рабочие станции, и доступные по цене портативные ПК для работы и учебы. Последние отлично подходят для эксплуатации в офисах, для использования дома, в школе или в институте.

Компактные и легкие ноутбуки Dell начального уровня удобно брать с собой на открытые уроки, семинары и практические занятия.

Acer

Найдутся устройства, способные удовлетворить потребности школьников, абитуриентов и студентов, также в модельном ряде Acer. Например, на роль рабочих инструментов для учеников разных классов и курсов отлично подходят многие ноутбуки из семейства Aspire. Их преимущество — универсальность. Использовать лэптопы можно и для учебы, и для развлечений.

Отличные решения, которые можно подарить сыну или дочке в разгар учебного года, представлены среди разработок корпораций Asus и HP. Детища этих брендов позволят с комфортом учиться, всесторонне развиваться в дистанционном и в традиционном формате.

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