Камера iPhone 11 уступает по качеству более дешевым смартфонам

Смартфон от Apple снимает хуже в режиме с ультраширокоугольным объективом

У OnePlus 7T есть специальная опция, которой нет у iPhone 11 Фото: Digital Trends

Один из самых дешевых флагманов OnePlus 7T стоимостью 600 долларов, оказался лучше iPhone 11. Китайский производитель использовал хитрость с ультрашироугольной камерой, которая подняла планку качества мобильной фотосъемки на новый уровень, превосходящей конкурентов.

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На OnePlus 7T используется необычная сверхширокоугольная камера, которая помогает делать качественные фото в макро режиме. Макросъемка — это съемка при очень близком расстоянии к объекту, например, для детальных фотографий растений и насекомых. Для истинной макросъемки необходимы объективы со специальными широкоугольными линзами, позволяющие увеличивать мелкие объекты с должной фокусировкой.

Режим Super Macro у OnePlus 7T Фото: Digital Trends

У OnePlus 7T есть специальная опция, которая переключает основную камеру или телеобъектив в режим макро режим, называемый Super Macro. В этом режиме смартфон снимает с увеличением, но необходимо размещать объекты на расстояние в фокусе от 2,5 см до 8 см. В итоге режим Super Macro позволяет сфокусироваться на мельчайших предметах.

Как сообщает, Digital Trends, эта функция работает на порядок лучше, чем у iPhone 11. Смартфон от Apple настроен хуже для съемки в макро режиме с ультраширокоугольным объективом. К примеру, OnePlus 7T без проблем справился со макросъемкой мелких фигурок, тогда как iPhone 11 никак не мог настроить автофокусировку, а получившееся фото получилось размытым.

Съемка в макро режиме iPhone 11 Фото: Digital Trends

Макросъемка в Super Macro в OnePlus 7T Фото: Digital Trends

Тем не менее, OnePlus не является первым производителем, кто добавил функцию макросъемки в свои смартфоны. Первым был Huawei P30 Pro, но, как отмечает издание, местами эта функция у аппарата работает некорректно из-за отсутствия компенсации дрожания камеры, присутствующая у OnePlus 7T.

Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends Примеры макросъемки OnePlus 7T Фото: Digital Trends 1/8

Напомним, что ранее эксперты назвали самые мощные смартфоны начала осени, куда попал аппарат от OnePlus. А недавно iPhone 11 установил рекорд мощности среди смартфонов.

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