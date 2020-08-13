Карликовая планета Церера скрывала самый большой секрет Солнечной системы

Соленый океан находится на глубине 40 км ниже поверхности Цереры и имеет ширину в сотни километров

Ученые смогли разгадать загадочные светящиеся пятна на карликовой планете Церере. По мнению исследователей, самый крупный объект пояса астероидов обладает огромным резервуаром соленой воды под своей поверхностью. Как объясняет Nature, это достаточно неожиданное открытие, ведь ранее подобные океаны находили только на спутниках планет. Но Церера является исключением, так как у нее нет планеты-хозяина.

Подземные океаны на ледяных спутниках, таких как Европа Юпитера и Энцелад Сатурна, поддерживаются в жидком состоянии за счет приливных взаимодействий, оказываемых на них планетами-хозяевами. Но этого нельзя сказать о беспланетных объектах в поясе астероидов. На Церере это явление, вероятно, химическое, так как подземные воды остаются в жидком состоянии из-за высокого содержания соли.

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В новом исследовании, которое опубликовано в журналах Nature Astronomy, Nature Geoscience и Nature Communications, приняли участие ученые из NASA, Института Луны и планет (LPI), Мюнстерского университета в Германии, Национального института научного образования и исследований (NISER) в Индии и многих других учреждений. Результаты детального изучения показали, что Церера все еще активна, и содержащийся в ее недрах обширный океан выплескивается наружу в виде особой формы криовулканизма, при котором грунтовые воды достигают поверхности.

Таинственные белые пятна на Церере являются отложениями в виде карбоната натрия Фото: NASA

При ширине в 946 километров Церера является самым большим объектом в поясе астероидов. Космический аппарат NASA Dawn посещал карликовую планету с 2015 по 2018 год, собирая критически важные данные в течение пяти месяцев миссии, когда орбитальный аппарат пролетел на минимальном расстоянии в 35 км от поверхности.

На изображениях с высоким разрешением, отправленных на Землю, был обнаружен кратер Оккатор с невероятной доселе детализацией. Этот кратер был образован гигантским ударом несколько миллионов лет назад, и является самой отличительной особенностью карликовой планеты – его ширина составляет 92 км, что довольно много даже по земным меркам. Кратер Оккатор обладает центральной впадиной, покрытый куполообразной структурой с различными трещинами и бороздами, а также яркими минеральными отложениями, разбросанными по всей поверхности.

Изображение внутренней части кратера Оккатор в искусственных цветах. Фото: NASA

Когда на Церере впервые обнаружили пятна, предполагалось, что именно вода является причиной их образования еще задолго до миссии Dawn. Данные, собранные орбитальным аппаратом, впоследствии подтвердили эту гипотезу. Количество крошечных ударных кратеров на Церере указывают на относительно молодую поверхность. Кратер Оккатор образовался около 22 миллионов лет назад, а некоторые из самых молодых поверхностных образований на Церере сформировались всего 2 миллиона лет назад.

Вид кратера Оккатор Фото: NASA

Общей чертой ударных кратеров является вершина, образующаяся в центре. Такой элемент сформировался внутри Оккатора. Но затем он разрушился, создав углубление. Спустя 7,5 миллионов лет, соленая вода поднялась на поверхность, просачиваясь через эту разрушенную вершину. Эта соленая вода впоследствии испарилась, оставив после себя отражающие отложения в виде карбоната натрия – смеси натрия, углерода и кислорода. Яркое белое пятно в центре кратера является остатком этого процесса.

Изучая гравитацию Цереры, ученые смогли сделать вывод о ее внутренней структуре. Соленый резервуар находится примерно на 40 км ниже поверхности и имеет ширину в сотни километров. Учитывая, что сама Церера имеет ширину всего 946 километров, этот резервуар даже можно назвать океаном.

Напомним, что ранее на Луне обнаружен потерянный космический аппарат миссии "Чандраян-2". В то же время на Марсе зафиксировано странное движение огромного объекта.

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