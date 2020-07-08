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Кассеты возвращаются: древний накопитель поборол флешки и жесткие диски

Сегодня, 10:54

Устаревшая технология ленточных накопителей помогла увеличить объемы хранения данных до внушительных объемов

Сейчас рынок накопителей представляют традиционные механические жесткие диски, вытесняющие их твердотельные накопители, а также портативные носители в виде флешек и карт памяти. Вы будете удивлены, но некоторые компании до сих пор используют более "древний" метод хранения данных на ленточных накопителях. Сейчас такое звучит, как ретро-экзотика. Тем не менее, компания Fujifilm поддерживает такой способ хранения информации и даже анонсировала новые модели кассетных картриджей – ленты одного такого хранилища способны вмещать 400 ТБ данных, сообщает 4PDA.

Кассетные решения по-прежнему используются некоторыми организациями в тех случаях, когда сам факт хранения данных важнее скорости доступа к ним — например, в банковской сфере. К примеру, ленточный накопитель восьмого поколения Linear Tape-Open (LTO-8) позволяет записывать до 12 ТБ информации в обычном и до 30 ТБ в сжатом виде при цене 100 долларов. В этом году ожидается появление моделей серии LTO-9 с удвоенным относительно предшественника объемом. Fujifilm, в свою очередь, планирует увеличить эту емкость до 400 ТБ.

Смотрите также в сюжете о том, как правильно оцифровать видеокассеты:

Такую возможность компания видит в изменении материала, используемого для изготовления магнитной ленты. В изделии будет применен феррит стронция вместо феррита бария — увеличение плотности материала, по заявлению вендора, кратно повысит емкость картриджа.

Современный ленточный накопитель в виде картриджа объемом 12/30 ТБ
Современный ленточный накопитель в виде картриджа объемом 12/30 ТБ
Фото: 4pda

Ожидается, что ленточные накопители объемом 400 ТБ будут соответствовать стандарту LTO-13, а их массовое производство начнется ближе к 2030 году. О цене картриджа компания пока не сообщает.

Напомним, что ранее парень купил телевизор и нашел внутри кассету, а увиденное повергло его в шок. Также сейчас замечен всплеск ретро-моды и значительно вырос спрос на видеокассеты VHS.

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Источник: 4pda
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