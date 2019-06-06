Катастрофа неизбежна: человечеству осталось жить считанные десятилетия
Аналитики из Австралии доказали, что нас ждет весьма нерадужное будущее
Аналитическая группа National Centre for Climate Restoration из Австралии, изучив тенденцию климатических изменений, высказали предположение, что человеческая цивилизация вымрет за считанные десятилетия в результате необратимых процессов в атмосфере. И произойдет это буквально через 30-40 лет.
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Из-за климатических перемен жизнь человечества сильно изменится в худшую сторону, и это случится очень скоро. Причем настолько, что эти перемены увидит текущее поколение людей, которые ощутят на себе "гнев Земли".
В докладе ученых-аналитиков, сообщается, что при сохранении трендов глобального потепления повышение средней температуры вскоре станет необратимым процессом: уровень мирового океана поднимется, толпы людей и миллионы животных станут мигрировать в другие места. Биосфера планеты будет разрушена практически полностью, что повлечет за собой массовый голод войны, в результате которых исчезнет большинство государств, в первую очередь самых развитых.
"Подъем температуры всего на 2 градуса уже означает, что как минимум миллиард людей вынуждены будут искать новое место жительства. А при менее благоприятных сценариях спрогнозировать масштабы деградации не представляется возможным, вплоть до полного исчезновения цивилизации", — говорится в отчете.
Авторы, среди которых ученые, политики и общественные деятели Австралии, считают: катастрофа неизбежна, но глобальная консолидация человечества может хоть как-то ослабить ее последствия.
Напомним, что ранее ученые рассказали, чем грозит человечеству Третья мировая война. Также мы рассказывали о десяти смертельных рисков для человечества.
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