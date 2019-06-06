Катастрофа неизбежна: человечеству осталось жить считанные десятилетия

Аналитики из Австралии доказали, что нас ждет весьма нерадужное будущее

Ученые предрекают полное исчезновение цивилизации к 2050 году Фото: Pixabay

Аналитическая группа National Centre for Climate Restoration из Австралии, изучив тенденцию климатических изменений, высказали предположение, что человеческая цивилизация вымрет за считанные десятилетия в результате необратимых процессов в атмосфере. И произойдет это буквально через 30-40 лет.

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Из-за климатических перемен жизнь человечества сильно изменится в худшую сторону, и это случится очень скоро. Причем настолько, что эти перемены увидит текущее поколение людей, которые ощутят на себе "гнев Земли".

В докладе ученых-аналитиков, сообщается, что при сохранении трендов глобального потепления повышение средней температуры вскоре станет необратимым процессом: уровень мирового океана поднимется, толпы людей и миллионы животных станут мигрировать в другие места. Биосфера планеты будет разрушена практически полностью, что повлечет за собой массовый голод войны, в результате которых исчезнет большинство государств, в первую очередь самых развитых.

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"Подъем температуры всего на 2 градуса уже означает, что как минимум миллиард людей вынуждены будут искать новое место жительства. А при менее благоприятных сценариях спрогнозировать масштабы деградации не представляется возможным, вплоть до полного исчезновения цивилизации", — говорится в отчете.

Авторы, среди которых ученые, политики и общественные деятели Австралии, считают: катастрофа неизбежна, но глобальная консолидация человечества может хоть как-то ослабить ее последствия.

Напомним, что ранее ученые рассказали, чем грозит человечеству Третья мировая война. Также мы рассказывали о десяти смертельных рисков для человечества.

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