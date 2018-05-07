Катастрофа неизбежна: уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордной отметки

Уровень газа пересекает порог, который может привести к глобальному потеплению за пределами безопасного уровня

Уровень загрязнения критически большой. Фото: pixabay

В апреле концентрация CO2 в атмосфере превышала в среднем 410 частей на миллион (ppm) в течение всего месяца, согласно показаниям Обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях.

По словам ученых, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла самого высокого уровня за последние 800 000 лет.

Кривая Килинг, которая описывает концентрацию углекислого газа в атмосфере, демонстрирует устойчивый рост уровней CO2 в атмосфере в течение десятилетий. Ученые предупреждают, что уровень углекислого газа пересекает порог, который может привести к глобальному потеплению за пределами "безопасного" уровня, определенного международным сообществом.

Исследователь-геохимик из Института океанографии Скриппса Ральф Килинг, чей отец Дэвид Килинг начал измерять уровень углекислого газа в Мауна-Лоа в 1958 году, сказал, что концентрация CO2 в атмосфере в последнее десятилетие растет быстрее, чем в 2000-х годах.

В 2013 году концентрация углекислого газа впервые в истории человечества превысила отметку в 400 ppm.

По оценкам ученых, в последние 800000 лет этот показатель колебался, однако до промышленной революции никогда не превышал уровень в 300 ppm. В прошлом году Всемирная метеорологическая организация заявила: "Сегодняшняя концентрация CO2 около 400 ppm превышает естественную изменчивость, наблюдаемую в течение сотен тысяч лет".

"Это еще одна веха в повышении уровня СО2 с течением времени. Это ближе к некоторым целей, которых мы действительно хотим достичь, например, получить более 450 или 500 ppm. Мы ступаем на очень опасную территорию", – сказал Ральф Килинг.

Исследователи отмечают, что последний раз уровне углекислого газа достигали 400 ppm примерно 3-5 миллионов лет назад, в эпоху плиоцена.

"В этот период глобальные средние температуры поверхности были на два градуса выше, чем сегодня, ледяные покровы в Гренландии и Западной Антарктиде растаяли, а также части льда Восточной Антарктиды отступили, в результате чего уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сегодня", – подчеркивают климатологи.

О том, как европейские ученые зарегистрировали радиационный выброс на Урале, смотрите на видео ниже: