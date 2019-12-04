Катастрофа в космосе: NASA собирается "выстрелить" по астероиду

Космическое агентство намерено выстрелить по астероиду, который угрожает Земле

Европа и США объединяют усилия, чтобы спасти мир от возможного апокалипсиса – по Земле в будущем может ударить гигантский астероид. Космические агентства NASA и ESA всерьез заняты проблемой предотвращения Армагеддона. Поскольку у человечества пока еще есть время, ученые NASA изучают проблему и предлагают выстрелить по астероиду, чтобы его уничтожить, сообщает CNET.

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Европейское космическое агентство в сотрудничестве с NASA получило одобрение на постройку и запуск двух космических аппаратов DART и HERA в 2024 году. Оба они посетят двойной астероид (65803) Дидим и его меньший спутник Didymoon с целью изучения возможности предотвращения столкновения с Землей подобных тел в будущем путем точного "выстрела".

План миссии подразумевает столкновение аппарата DART со спутником астероида Didymoon на скорости около 6,5 км/с. Столкновение будет фиксировать итальянский спутник LICIACube. Позже к месту космического инцидента прибудет зонд Hera. Его цель – выявить кратер, образовавшийся после удара о поверхность, и измерить оставшуюся массу астероида, а также зафиксировать изменение его орбиты. Исследователи надеются, что кинетической энергии все же будет достаточно, чтобы не просто образовать кратер, а вовсе уничтожить астероид, расколов его надвое.

План миссии HERA Фото: CNET

Didymoon обладает шириной 160 метров и сопоставим с размером с Великой пирамиды в Гизе. Объект вращается вокруг основного астероида шириной в 780 метров по орбите радиусом 1,1 км с периодом всего в 11,9 часа.

Благодаря своей орбите астероид является наиболее легкодоступным объектом для стартующих с Земли космических аппаратов, ведь минимальное изменение скорости, необходимое для перехода с околоземной орбиты на траекторию сближения с этим астероидом составляет всего 5,1 км/с, в то время как даже для достижения Луны требуется скорость 6,0 км/с. Отчасти именно поэтому спутник данного астероида является легкой мишенью для опытов космических агентств.

Несмотря на то, что тандем астероидов сейчас не представляет угрозы для Земли, у NASA и ESA есть надежда на то, что Didymoon станет первым объектом в Солнечной системе, чья орбита будет смещена человеческими усилиями настолько, чтобы заметить эту разницу. В случае успешного завершения миссии, в будущем у человечества будет надежда и инструменты по предотвращению Апокалипсиса. Общая стоимость этой миссии составляет 320 миллионов долларов.

Напомним, что ранее в глубокой Вселенной обнаружили необъяснимый феномен. Также недавно ученые зафиксировали увеличение объема кислорода на Марсе.

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