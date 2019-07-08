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Казанцев Сергей – о трендах в IT-индустрии, профессиональной сертификации и способах как стать экспертом мирового уровня

Для построение инновационной и отказоустойчивой инфраструктуры, нужно иметь широкий кругозор

В современном мире успехи бизнеса связаны с IT-технологиями. Внедрение технологий позволяет сократить издержки, тем самым снизив негативное влияние человеческого фактора до минимума. Какие современные технологии помогают развиваться бизнесу? Как превратиться высококвалифицированного и востребованного IT-специалиста, чего не хватает ведущими мировым производителям телекоммуникационного оборудования.

Об этом мы поговорили с одним из ведущих мировых экспертов IT-технологий, и уникальным специалистом в своей области – Казанцев Сергей, которому удалось всего за 7 лет получить сертификацию международного уровня по продуктам и решениям компаний Cisco, Juniper, Huawei и Red Hat; Поучаствовать в уникальных проектах, международных компаний таких как Транстелеком, Платон,Теле-2, Акадо, Новотелеком, ФосАгро, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Ростелеком, Вымпелком и реализовать крупнейшие проекты в масштабах страны компаний Сбербанк, Ростелеком, Техносерв. Пройти путь от студента телекоммуникационного университета,до эксперта с мировым именем.

– Сергей, у Вас такой богатый и разносторонний опыт! Скажите, на ваш взгляд, каков вектор развития IT-технологий?

Есть сильный тренд у ведущих IT- компаний такие как Redhat, Juniper, Cisco на использования решений по автоматизации.Все больше сил вкладывается в разработку решений програмно-определяемых сетей (SDN). В целом на рынке уже появились неплохие продукты,но и не обходится без проблем

– Расскажите нам подробнее какие проблемы наблюдаются?

Проблемы создания SDN решений, заключается в vendor lock. Изначально в понятия SDN закладывалось, как единый контроллер,управляющей всей инфраструктурой и любым оборудованием, любого вендора. На практике контроллер одного вендора, не всегда может управлять оборудованием другого вендора. Также прослеживается тренд перемещение затрат, уменьшение расходов пропускную способность и оплату за лицензии SDN решений.

– Есть ли бесплатные передовые сервисы или технологии?

В целом можно отметить, продукты с открытом кодом. Например балансировщики вендора nginx, которые поставляют базовую сборку балансировщиков с открытом кодом и компания может своими силами,развернуть и развивать под свои нужды. Но для этого, требуется большой штат квалифицированных IT-специалистов.Мировые IT-гиганты Facebook,Google, вполне могут развивать продукт под свои нужды, имея большой штат IT-специалистов. Но менее крупным компаниям,выгоднее воспользоваться услугами вендора.

– Могли бы вы подчеркнуть конкретные инновационные IT-решения?

Если говорить о SDN, то хорошие решения у компании Juniper и VMWARE- это NorthStar,Contrail,VMWARE NSX. Также отметил бы решения компании Cisco Systems SD-WAN,ACI и SD-WAN контроллеры вендоров Citrix,Riverbead. Если говорить,о балансировщиках можно выделить такие компании как Nginx,HaProxy,F5. Сервисы управления инфраструктурой и облачными системами, – это Redhat с такими решениями как Openshift,Satellite,Podman,Openstack

– Какие специалисты требуются больше всего на рынке IT?

На экспертов с широким кругозором, спрос по всему миру очень велик. Это тенденция не одного дня, так было всегда и будет продолжаться довольно долго. Работая с различными международными компаниями, могу отметить, большую нехватку экспертов по всему миру. Эксперты в своих областях, в мире измеряются сотнями, эксперты не только в своей области, но имеют фундаментальные знания в других смежных областях, насчитываются десятки. В связи с этим, на своем опыте могу подтвердить у специалистов с широким кругозором, будет огромное количество предложений от мировых IT гигантов по всему миру.

– В каких конкретных областях стоит развиваться молодым специалистом?

Мне видится,что в ближайшее время большой спрос на специалистов, которые обладают глубокими знаниями в своей области к примеру возьмем меня, это Сетевые технологии, и фундаментальные знания смежных областей таких как: программированием, линукс, SDN и готовыми в короткие сроки изучить,внедрить передовые технологии. Для построение инновационной и отказоустойчивой инфраструктуры, нужно иметь широкий кругозор.

– Подскажите как начинающим молодым специалистом, стать экспертом международного уровня как вы?

Начну с самого важного, как не был мой ответ банален, секрет успеха – это упорный труд.Мир IT изменяется очень динамично, поэтому в тренде, тот специалист который тратит время на постоянное самосовершенствование,путем постоянное изучение нового материала. Чем больше будет изучено, тем быстрее придет понимание. Конечно изучать, нужно актуальную информацию, тут и приходит на помощь профессиональная сертификация ведущих мировых вендоров

– У вас уникально большое количество профессиональных сертификатов, на сколько сложно было их получить?

Обманывать не буду — это сложно. Чтобы стать экспертом по любому из направлений потребуются очень значительные трудозатраты, большой практический опыт и невероятное самопожертвование. Получить степень эксперта хотя бы по одному направлению уже очень большого стоит, на такого специалиста постоянно будет спрос, потому что система сертификации Red Hat и Juniper признана всем сообществом.

– Сколько времени ушло на подготовку?

– Готовился я в свободное время, точнее вместо него. Каждый день после работы и в выходные на протяжении нескольких лет я уделял 3-4 часа проработке материалов для подготовки к экзаменам. Старался практиковаться как можно больше, сразу же применять полученные навыки на практике, что мне довольно неплохо удавалось. Для проработки выбирал экзамены и темы, знания по которым мог сразу использовать в повседневных задачах. Это позволило быстро двигаться вперед и в итоге добиться успеха.

– Как именно сертификация повлияла на доходы и профессиональный рост?

Работа над сертификацией позволила мне достичь высокой профессиональной экспертизы, что сказалось на доходах и количеству предложений по работе от компаний с мировым именем.

– И в завершении, что думаете по поводу по поводу развития технологии 5G и какие плюсы будут?

Сам стандарт 5G, подразумевает под собой большую скорость чем предыдущие поколения, порядка 20гбит/с. Большая скорость в беспроводных технологиях, даст положительный эффект на разные отрасли. К примеру,сценарии проведения удаленных операций в реальном времени будут становиться все более реалистичными. Также положительный эффект будет наблюдаться в сфере образовании,возможно будет проводить удаленное обучение через VR- трансляцию процесса с точки зрения преподавателя. Беспилотные автомобили, популярность которых набирает все большие обороты, также сверх чувствительны к задержке. Конечно, во мне присутствует доля скепсиса, если вспомнить предыдущее поколение 4G, скорость в теории должна достигать 1Гбит/с, но на практике такая скорость в естественных средах встречается не часто. Одно дело добиться подобных скоростей в вакууме,а другое дело показать подобный результат в мегаполисе.

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