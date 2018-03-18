Каждую ночь во время сна вы теряете часть своих воспоминаний

Сегодня, 11:01

Ученые выяснили, какие воспоминания люди теряют во время отдыха

Во время сна вы забываете часть своей жизни. Фото: pixabay
Во время сна вы забываете часть своей жизни. Фото: pixabay

Исследователи провели эксперимент, чтобы выяснить, какие процессы происходят в мозге во время сна. Эксперты ввели грызунов в состояние, подобное медленному сну, после чего стимулировали их нейронные связи.

Наблюдая за животными, было заметно, что малозначимые факты забываются во время отдыха, тогда как самые важные события, напротив, укрепляются в памяти.

Несмотря на тот факт, что человек обладает большими объемами памяти, на поддержание долговременных ресурсов уходит много энергии. Так ученые считают, что гораздо проще выделять самые необходимые факты, которые стоит хранить в голове. Даже замечая важную информацию, человек теряет 20% потребляемых калорий, по словам Аны Гонсалес Руэды, руководителя проекта.

Напомним, ранее ученые обнаружили загадочные гигантские водовороты в океане.

Два исполинских водоворота обнаружены в Атлантике, приблизительно в 200 километрах от устья Амазонки – в районе Суринама и Французской Гайаны. Диаметр каждого, даже по самым скромным прикидкам, составляет не менее 400 километров.

Это словно два огромных диска, "брошенных" чьей-то могущественной рукой на поверхность океана. Вращаются эти "диски" по часовой стрелке и довольно медленно – не более 3 километров в час. На границе их образовывается своеобразная волна-ступенька высотой приблизительно в полметра.

Также ученые назвали новую опасность путешествия на Марс.

О том, как китайские ученые клонировали обезьяну, смотрите на видео ниже:
ученые, воспоминания, сны

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rusdialog.ru

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