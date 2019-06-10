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Киану Ривз анонсировал выход игры Cyberpunk 2077: видео

На презентации от Microsoft, актер назвал дату выхода ожидаемой игры Cyberpunk 2077

Евгений Опанасенко
Сегодня, 12:17
Cyberpunk 2077 выйдет меньше, чем через год
Cyberpunk 2077 выйдет меньше, чем через год
Фото: The Verge

Microsoft на своей презентации представила новый трейлер одной из самых ожидаемых видеоигр десятилетия – Cyberpunk 2077. Самым приятным сюрпризом стало то, что игру представил актер Киану Ривз, который не только получит свое вирутальное воплощение в игре, но и раскрыл дату выхода проекта – 16 апреля 2020 года, так что ждать осталось меньше года.

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Амплуа Киану Ривза появилось в конце трейлера, чем приятно удивило публику. Персонаж голливудского актера в игре будет представлен "мистером Fusion", который поможет протагонисту в достижении главной сюжетной цели.

Cyberpunk 2077 разрабатывается польской студией CD Projekt Red, известной по трилогии "Ведьмака", последняя (третья) часть которой, вышедшей в 2015 году, собрала множество позитивных отзывов от критиков. Cyberpunk 2077 находится в разработке с 2013 года, и базируется на настольной игре Майка Пондсмита Cyberpunk 2020 и его многочисленных книгах о вымышленном мире Cyberpunk.

Киану Ривз анонсирует дату выхода Cyberpunk 2077 на презентации Microsoft
Киану Ривз анонсирует дату выхода Cyberpunk 2077 на презентации Microsoft
Фото: The Verge

Игра представляет собой шутер с открытым миром в сеттинге киберпанка ближайшего будущего, где каждый человек может использовать кибернетические имплантаты для улучшения своего тела, вплоть до полного изменения внешнего вида. Игра обладает широкой вариативностью, а выбранные решения могут серьезно повлиять на дальнейший исход сюжета. Проект появится в продаже уже через 10 месяцев на игровых приставках Xbox One, PlayStation 4 и компьютерах под Windows 10.

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Напомним, что ранее был представлен "адски красивый" трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order. В свою очередь трейлер игры Death Stranding бьет рекорды.

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Киану Ривз игры Microsoft видеоигры Ведьмак Cyberpunk 2077
Источник: The Verge
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