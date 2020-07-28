Кибератака на 10 миллионов вызвала массовый сбой GPS-сервисов Garmin

Garmin атакован новым видом программ-вымогателей под названием WastedLocker

Компания Garmin пережила самую массовую кибератаку, которая вызвала серьезные перебои в работе многих своих служб, включая веб-сайт, колл-центры и фитнес-приложение для Garmin Connect. В понедельник компания признала, что ее системы стали жертвами сетевого червя наподобие WannaCry, который проникает в сеть, используя критические уязвимости систем.

Как сообщает пресс-релиз Garmin, 24 июля в инфраструктуру фирмы проник сетевой червь, запустивший программу-вымогателя, зашифровавший компьютеры с требованием выплатить 10 миллионов долларов. В результате чего пользователи не смогли воспользоваться практически всеми GPS-сервисами Garmin.

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В понедельник компания смогла вернуть некоторые функциональные возможности. Владельцы фитнес-трекеров Garmin рады снова синхронизироваться с серверами, но некоторые системы все еще не работают. Garmin сказал, что на исправление и восстановление служб после кибератаки понадобится несколько дней. Чтобы узнать, какие сервисы доступны, фирма выпустила сайт, на котором можно отследить их статус.

По сообщениям, вымогатель представляет собой новый вид вредоносного ПО под названием WastedLocker из группы, известной как Evil Corp. Malwarebytes подробно описали WastedLocker в начале этого месяца. Evil Corp впервые развернула вредоносное ПО в мае и, печально известна огромными суммами выкупа за заражение инфраструктуры.

Garmin атакован Фото: Unsplash

Garmin не сообщила, означает ли исправление выплату хакерам требуемой суммы. Но пользователей больше беспокоила утечка личных данных. Хотя в компании уверяют, что вся пользовательская база не пострадала.

"У нас нет никаких свидетельств, что какие-либо данные клиентов, включая информацию об оплате из Garmin Pay, были потеряны или украдены. Кроме того, функциональность продуктов Garmin не была затронута, кроме возможности доступа к онлайн-сервисам", – объясняет Garmin.

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