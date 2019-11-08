Киберпанк Илона Маска: Tesla выпустит электропикап Cybertruck

Шестиместный грузовик Cybertruck с эстетикой "киберпанка" со скоростью Porsche

Новинка получила название Cybertruck Фото: TechCrunch

Илон Маск, основатель компании Tesla, сообщил в Twitter о том, что 21 ноября он представит новый электромобиль в совершенно новом для компании кузове пикап. Новинка получила название Cybertruck. Маск не скрывает, что на создание электропикапа его вдохновил фильм Ридли Скотта "Бегущий по Лезвию" (Bladerunner) 1982 года, в котором были представлены летающие автомобили Spinners.

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"Cybertruck представят 21 ноября в Лос-Анджелесе возле ракетного завода SpaceX", — говорится в сообщении. Хитрость в том, что место и дата презентации совпадают по времени с сюжетом фильма "Бегущий по лезвию" – Лос-Анджелес, ноябрь 2019 года. Первоначальная дата показа должна была состояться еще в сентябре, но Илон Маск решил отложить показ Cybertruck, чтобы она символично совпала с кинофильмом.

О дизайне известно немногое. Сам анонс сопровождался лишь тизерным изображением, но фанаты нарисовали рендер вероятного внешнего вида пикапа. Сам Маск описал Cybertruck как "душераздирающий киберпанк-мобиль".

Тизер изображение Cybertruck Фото: TechSpot

Маск утверждает, грузовик-киберпанк будет не только грузоподъемным, но и обладать намного более мощным двигателем, чем у Porsche 911. Звучит фантастически, но Илон Маск уверяет, что его детище способно разогнать пикап с 0 до 100 км/ч за 5 секунд. Причем при полной нагрузке в 36 тонн Cybertruck будет способен развить скорость 100 км/ч всего за 20 секунд.

Любительский дизайн Tesla Cybertruck Фото: TechSpot

Основатель Tesla также заявил, что в электропикапе будет место для пяти пассажиров и водителя. Дальность автономного хода на полном заряде составит до 800 километров, а стоимость составит 50 тысяч долларов США.

Напомним, что ранее новейший электрокар Ford Mustang оснастили "древним" механизмом. В свою очередь, Nissan выпустит экологически "грязный" электромобиль Infiniti.

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