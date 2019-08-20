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Киберспортсмена Blizzy заблокировали в Twitch за оскорбление трансгендера

Офлейнера Евгеня "Blizzy" Ри обвиняют в оскорблениях представителя ЛГБТ-сообщества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:19
Профессионального игрока Dota 2, вероятно, взломали хакеры
Профессионального игрока Dota 2, вероятно, взломали хакеры
Фото: VGtimes

Профессиональный киберспортсмен по игре Dota 2, известный под псевдонимом Blizzy, был забанен на видеостриминговом сервисе Twitch. Причиной блокировки послужило оскорбление стримера Cococo Tv, который является трансегндером. Сообщает VGTimes.

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Евгений "Blizzy" Ри, который также является офлейнером знаменитой киберспортивной команды Natus Vincere, утверждает, что не имеет никакого отношения к оскорблениям. По словам киберспортсмена, его, якобы, дискредитировал хакер, который взломал аккаунт и намеренно написал оскорбления в адрес стриммера во время трансляции, чтобы вызвать блокировку учетной записи владельца. Об инциденте стало известно 19 августа, когда сам Ри был на чемпионате мира в Шанхае.

Та самая переписка Blizzy с оскорблениями в адрес стримера Cococo Tv
Та самая переписка Blizzy с оскорблениями в адрес стримера Cococo Tv
Фото: VGtimes

Во время последней трансляции стример заявил, что Ри не имеет права выступать на турнирах, оскорбляя ЛГБТ-сообщество. Сейчас стример ждет публичных извинений от Natus Vincere и от Blizzy лично.

Евгений "Blizzy" Ри из Natus Vincere
Евгений "Blizzy" Ри из Natus Vincere
Фото: VGtimes

Напомним, что сейчас в Шанхае проходит крупнейший турнир The International 2019 о Dota 2 за победу в котором присуждают награду в размере 15 миллионов долларов. Одним из участников соревнования как раз является Ри.

Напомним, что ранее разработчики из CD Projekt RED заявили, что из игра Cyberpunk 2077 будет работать на слабых компьютерах благодаря сервису Stadia. А недавно игру GTA V заблокировали в 50 странах из-за нарушения закона.

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Источник: VGtimes
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