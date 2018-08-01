"Киевстар" предложил хакеру смехотворную сумму за слитые пароли

Белый хакер возмущен крохотным вознаграждением за обнаружение серьезнейшей бреши в системе безопасности

Уязвимость была оценена гораздо выше предложенной цены

Крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" запустил программу по поиску уязвимостей, обнаруженных в веб-сервисах и приложениях компании под названием Bug Bounty. В рамках этой программы "белым хакерам", которые обнаружат серьезные дыры в безопасности системы, обещали выплатить вознаграждение до 3000 долларов, в зависимости от сложности проблемы.

Один из таких хакеров под псевдонимом Gorodnya обнаружил очень серьезную уязвимость в "Киевстаре". Вместо обещанного щедрого вознаграждения он получил скромные, по его мнению, 50 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда украинцы смогут менять оператора с сохранением номера

Gorodnya удалось получить доступ ко всем адресам, логинам и паролям "Киевстара" из-за серьезной бреши в безопасности системы – файл с конфиденциальными данными лежал в открытом доступе, абсолютно незащищенный. Получить доступ к важному файлу Gorodnya смог через простое письмо от сотрудницы "Киевстара", в котором было вложение Bookmarks_July.2018.html со вкладками браузера, ведущими, в том числе, на незащищенные ресурсы компании.

Обнаруженные конфиденциальные данные "Киевстара" habr.com

Хакер подчеркивает, что никакой дополнительной защиты в виде двухфакторной аутентификации не было, благодаря чему он мог входить в ту или иную службу с правами администратора. Парень срочно написал в платформу Bugcrowd, где был зарегистрирован в качестве участника программы Bug Bounty, и получил в ответ благодарность, очки репутации и предложение получить 50 долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Найден простой способ взлома любого iPhone

"С помощью одной только учетной записи, например, в Apple Developer, злоумышленник может сменить логин и пароль и загрузить свои сборки приложения или просто добавить себя в администраторы, оставив backdoor", – объясняет серьезность проблемы расстроенный хакер.

В "Киевстаре" скромный размер вознаграждения объяснили тем, что сам файл явно попал к пользователю по ошибке. То есть, по сути, это была не уязвимость, а банальна халатность. Тем не менее, по классификации уязвимостей, проблеме был присвоен наивысший по приоритет P1.

Размер выплат на основе сложности обнаруженной уязвимости

С другой стороны, ценность этой информации явно выше 50 долларов, а сама по себе ситуация поднимает вопрос информационной безопасности и показывает, что у "Киевстара" с этим есть большие проблемы.

Официальный комментарий от "Киевстара" facebook.com

Gorodnya ранее уже находил уязвимости в системах "Платинум Банка", "Альфа-банка" Украина, "Ощадбанка".

Напомним, что ранее Apple рассказала об уязвимости всех iPhone, а в Windows нашли "смертельную" уязвимость.