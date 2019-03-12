Кипение океанов: тепловые волны-убийцы погубят Землю
В океанах ученые фиксируют невидимые, но смертельно опасные тепловые волны
Процесс глобального потепления в XX и XXI веках увеличил вдвое количество тепловых волн в Мировом океане. Ученые заметили, что если не остановить процесс изменения климата, такие волны угрожают уничтожить жизнь на Земле.
"Тепловые волны становятся более частыми и продолжительными, а в большинстве океанов непрерывно фиксируются температурные рекорды", — говорит Дэн Смейл, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.
Читайте такжеГлобальное изменение климата оказалось мифом
Океанические тепловые волны получают гораздо меньше внимания со стороны как ученых, так и обывателей. Ничего удивительного — все же люди обитают именно на суше. Но для экосистем планеты "горячий океан" имеет не менее разрушительные последствия.
10-дневная тепловая волна у берегов Австралии в 2011 привела к полному разрушению местной экосистемы: все промысловые рыбы переместились южнее, в более холодные воды. Еще одно катастрофическое климатическое событие — печально знаменитая "Капля" у берегов Калифорнии. Тогда на огромной территории температура воды в течение года была повышена примерно на 6 градусов, что привело к бурному развитию ядовитых водорослей, а также массовой гибели морских львов, китов и птиц.
Ученые утверждают: океаны очень смягчают эффект глобального потепления. Морская вода поглощает до 90% избыточного тепла. Однако всему есть предел. В случае необратимых последствий глобального потепления, температура повысится настолько, что океаны могут начать "кипеть" и жизнь на Земле станет невыносимой.
Какие климатические изменения прогнозируют ученые:
Напомним, что ранее ученые предсказывали, что из-за глобального потепления холодных зим на Земле больше не будет. В то же время над Канадой зафиксировали таинственное свечение, которое не поддается объяснению.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram