Кипение океанов: тепловые волны-убийцы погубят Землю

В океанах ученые фиксируют невидимые, но смертельно опасные тепловые волны

Тепловые волны становятся более частыми и продолжительными Фото: Pinterest

Процесс глобального потепления в XX и XXI веках увеличил вдвое количество тепловых волн в Мировом океане. Ученые заметили, что если не остановить процесс изменения климата, такие волны угрожают уничтожить жизнь на Земле.

"Тепловые волны становятся более частыми и продолжительными, а в большинстве океанов непрерывно фиксируются температурные рекорды", — говорит Дэн Смейл, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Читайте также Глобальное изменение климата оказалось мифом

Океанические тепловые волны получают гораздо меньше внимания со стороны как ученых, так и обывателей. Ничего удивительного — все же люди обитают именно на суше. Но для экосистем планеты "горячий океан" имеет не менее разрушительные последствия.

10-дневная тепловая волна у берегов Австралии в 2011 привела к полному разрушению местной экосистемы: все промысловые рыбы переместились южнее, в более холодные воды. Еще одно катастрофическое климатическое событие — печально знаменитая "Капля" у берегов Калифорнии. Тогда на огромной территории температура воды в течение года была повышена примерно на 6 градусов, что привело к бурному развитию ядовитых водорослей, а также массовой гибели морских львов, китов и птиц.

Читайте также Человечество живет в худший период истории Земли – ученые

Ученые утверждают: океаны очень смягчают эффект глобального потепления. Морская вода поглощает до 90% избыточного тепла. Однако всему есть предел. В случае необратимых последствий глобального потепления, температура повысится настолько, что океаны могут начать "кипеть" и жизнь на Земле станет невыносимой.

Какие климатические изменения прогнозируют ученые:

Напомним, что ранее ученые предсказывали, что из-за глобального потепления холодных зим на Земле больше не будет. В то же время над Канадой зафиксировали таинственное свечение, которое не поддается объяснению.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram