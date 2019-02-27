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Китайцы из Oppo скопировали складываемый смартфон у Huawei: фото

Складываемый смартфон c гибким экраном от Oppo удивительно похож на Huawei Mate X

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:35
Смартфон Oppo создан в единственном экземпляре
Смартфон Oppo создан в единственном экземпляре
Фото: Weibo

Компании Samsung и Huawei уже представили миру свои модели складываемых смартфонов, которые обладают собственным подходом к реализации подобной конструкции. Вслед за именитыми брендами китайский производитель Oppo представил свою модель складываемого смартфона – фотографии прототипа продемонстрировал вице-президент компании Брайан Шен.

Складываемый смартфон c гибким экраном от Oppo
Фото: Weibo
Складываемый смартфон c гибким экраном от Oppo
Фото: Weibo
Складываемый смартфон c гибким экраном от Oppo
Фото: Weibo
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Как заявляют в Oppo, смартфон выпущен в единственном экземпляре и планов по выпуску на мировой рынок у них пока нет, поскольку не до конца уверены, что такие смартфоны будут востребованы аудиторией пользователей из-за огромной цены. Напомним, что смартфон Huawei Mate X обойдется покупателям в 2600 долларов, а Samsung Galaxy Fold – в 1980 долларов.

Внешне прототип больше напоминает складной смартфон Huawei Mate X с похожей конструкцией поворотного шарнира. Аппарат имеет крупный OLED-экран, который разделяется на две части, покрывающие обе стороны смартфона в сложенном состоянии. Технические характеристики модели производитель решил умолчать.

Как защититься от смартфонов-шпионов:

Напомним, что первый складным смартфоном стал аппарат Flexpai Royole, представленный в конце 2018 года – он получился очень "сырым" и жутко дорогим. Также есть информация, что Apple готовит складываемый iPhone.

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Источник: Популярная Механика
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