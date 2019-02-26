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Китайцы выпустили скандально дешевый смартфон Oukitel C12

Смартфон Oukitel C12 относится к бюджетным моделям и стоит 65 долларов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:35
Oukitel C12 получил сканер отпечатков пальцев и сдвоенную фотокамеру
Oukitel C12 получил сканер отпечатков пальцев и сдвоенную фотокамеру
Фото: Gizchina

Китайский производитель Oukitel выпустил на мировой рынок смартфон бюджетного класса по цене в 65 долларов. Новинка получила название Oukitel C12 и является самым дешевым смартфоном 2019 года.

6,18-дюймовый аппарат получил достаточно производительную аппаратную начинку, как для устройства бюджетного сегмента: 4-ядерный процессор MediaTek MT6739 с частотой 1,5 ГГц, экран с разрешением 996х480 пикселей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. В наличии также двойная оптика на 8 МП и 2 МП, фронтальная камера обзавелась 5 МП фотосенсором.

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Из дополнительных опций 65-долларовый аппарат предлагает сканер отпечатков пальцев, а вот поддержки сетей 4G в смартфоне не предусмотрено. Питает смартфон аккумулятор емкостью 3300 мАч. Работает Oukitel C12 на операционной системе Android 8.1 Oreo.

Как телефон влияет на внешность:

Напомним, что ранее Google пообещала больше свободы пользователям Android. В то же время, Android получил функцию, которой позавидуют владельцы iPhone

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Источник: Mobile-Review
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