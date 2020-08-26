Китайская копия Tesla превзошла оригинал: фото

Модель Human Horizons HiPhi X поступит в продажу в 2021 году и будет способна проехать 610 км на одном заряде

В Китае создали конкурента электромобилю Tesla Model X, который на деле оказался лучше оригинальной модели. Электрический кроссовер HiPhi X является детищем китайской компании Human Horizons, специализирующейся на производстве электрокаров и систем автономного вождения. В прошлом году публике был представлен концепт автомобиля, а в этом – презентована серийная модель, сообщает Автоцентр.

Human Horizons HiPhi X старается подражать Tesla Model X. Даже была скопирована конструкция задних дверей, которые складываются в форме "крыла чайки" наподобие классического Mercedes 300 SL, но с некоторыми изменениями. То есть одна часть дверей открывается против хода движения, а вторая вместе с деталями крыши – вверх.

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Серийная модель HiPhi X мало чем отличается от концепта 2019 года. Китайский электровнедорожник сохранил свои габариты и по-прежнему достигает в длину 5,2 м. В салоне установлено шесть сидений, которые распределены в три ряда по схеме 2+2+2. Первый и второй ряд кресел оснащены функциями вентиляции, обогрева и массажа. Единственное, что отличает от концепта, – традиционные зеркала заднего вида вместо камер.

Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua Human Horizons HiPhi X Фото: АвтоЦентр.ua 1/7

Автопроизводитель не раскрывает мощности силовой установки. Однако, когда модель выйдет в продажу в первой половине 2021 года, покупателям будет предложены варианты с полным или передним приводом. Зато известна емкость батареи – 96 кВт*ч, которая сможет обеспечить запас хода в 610 км, тогда как Tesla Model X проезжает на 100 км меньше. Кроме того, китайский электрокар получит функцию полуавтономного вождения 3-го уровня и поддержку обновлений по воздуху.

Напомним, что ранее мы рассказывали, с какими поломками сталкиваются владельцы Tesla спустя полмиллиона километров. Также полгода назад Tesla массово отзывала Model X.

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