Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Китайская копия Tesla превзошла оригинал: фото

Сегодня, 14:53

Модель Human Horizons HiPhi X поступит в продажу в 2021 году и будет способна проехать 610 км на одном заряде

В Китае создали конкурента электромобилю Tesla Model X, который на деле оказался лучше оригинальной модели. Электрический кроссовер HiPhi X является детищем китайской компании Human Horizons, специализирующейся на производстве электрокаров и систем автономного вождения. В прошлом году публике был представлен концепт автомобиля, а в этом – презентована серийная модель, сообщает Автоцентр.

Human Horizons HiPhi X старается подражать Tesla Model X. Даже была скопирована конструкция задних дверей, которые складываются в форме "крыла чайки" наподобие классического Mercedes 300 SL, но с некоторыми изменениями. То есть одна часть дверей открывается против хода движения, а вторая вместе с деталями крыши – вверх.

Смотрите также в сюжете о том, как в Одессе запустили электробус:

Серийная модель HiPhi X мало чем отличается от концепта 2019 года. Китайский электровнедорожник сохранил свои габариты и по-прежнему достигает в длину 5,2 м. В салоне установлено шесть сидений, которые распределены в три ряда по схеме 2+2+2. Первый и второй ряд кресел оснащены функциями вентиляции, обогрева и массажа. Единственное, что отличает от концепта, – традиционные зеркала заднего вида вместо камер.

Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
Human Horizons HiPhi X
Фото: АвтоЦентр.ua
1/7

Автопроизводитель не раскрывает мощности силовой установки. Однако, когда модель выйдет в продажу в первой половине 2021 года, покупателям будет предложены варианты с полным или передним приводом. Зато известна емкость батареи – 96 кВт*ч, которая сможет обеспечить запас хода в 610 км, тогда как Tesla Model X проезжает на 100 км меньше. Кроме того, китайский электрокар получит функцию полуавтономного вождения 3-го уровня и поддержку обновлений по воздуху.

Напомним, что ранее мы рассказывали, с какими поломками сталкиваются владельцы Tesla спустя полмиллиона километров. Также полгода назад Tesla массово отзывала Model X.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Илон Маск богатеет: акции Tesla взлетели до рекорда Tesla получит инновационную защиту от угона автомобиля Tesla Model S проиграла главному конкуренту гонку на выносливость Tesla выпустит два новых электромобиля после Cybertruck
авто Китай копия автомобили Tesla электромобили Tesla Model X
Источник: АвтоЦентр.ua
Реклама

Новости партнеров

Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Звезды, которые соблазнили телами на пляже: топ сочных фото
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Дерзкая Памела Андерсон показала роскошную фигуру
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Красота модели Эбигейл Рэтчфорд притягивает как магнит
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо
Озверевшая Волочкова показала свое истинное лицо

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Fun

26 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 19:45Events

Гороскоп на завтра 26 августа 2020 года: какие знаки зодиака ждут перемены в личной жизни

Вчера, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Вчера, 14:13Стиль

Влада Седан вышла замуж за Александра Зинченко: образ невесты

Вчера, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

24 августаEvents

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

24 августаАфиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

24 августаFood

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

24 августаFun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

24 августаFun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

24 августаПсихология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

24 августаEvents

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

Новости партнеров

Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Мед, чеснок и лимон: в чем польза этой смеси и как ее принимать
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Басков похвастался пополнением и показал свою малютку
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Кароль восхитила формами в слишком облегающих лосинах
Кароль восхитила формами в слишком облегающих лосинах
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Семенович в бане переплюнула даже Волочкову. Взрослые развлечения
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом
Тина Кароль рассказала о бурном романе с известным певцом
Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с детьми
Маричка Падалко заразилась коронавирусом вместе с детьми

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять