Китайские смартфоны будут получать заряд "по воздуху"

Китайский производитель Vivo анонсировал технологию WattUp 2.0 с зарядом "на лету"

Vivo предлагает отказаться от аксессуаров для беспроводной зарядки Фото: Techpowerup

Китайский производитель Vivo объявил о разработке новой технологии беспроводной зарядки WattUp 2.0, которая позволит заряжаться смартфонам "по воздуху". Китайская компания будет использовать в своих мобильных устройствах идею стартапа Energous, который позволяет подзаряжать любые устройства в радиусе 4,5 метров от беспроводного передатчика.

Сейчас есть технология беспроводной зарядки, которую используют современные флагманы. Но она требует наличия специальной подставки, на которую необходимо класть смартфон, чтобы он находился почти вплотную к гаджету-заряднику. Vivo предлагает вовсе отказаться от подобных аксессуаров – пользователю достаточно будет просто зайти в комнату со включенным трансмиттером и получать заряд "на лету".

Технология WattUp 2.0 позволит заряжать смартфоны на расстоянии в 4,5 метра от адаптера Фото: TechSpot

Дата появления революционного смартфона пока не называется, но по слухам, мобильный аппарат с поддержкой технологии WattUp 2.0 появится в одном из флагманов Vivo уже в этом году. Напомним, что Vivo является одним из крупнейших производителей смартфонов в родном Китае с очень сильной позицией на местном рынке.

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Напомним, что ранее производитель Vivo отличился выпуском первого в мире смартфона с 10 ГБ оперативной памяти. Также в Поднебесной был создан Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней.

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