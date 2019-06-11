Китайские смартфоны на Android кишат вирусами "из коробки"

Эксперты предупреждают, что Android китайских смартфонов заражен на этапе производства

Дешевые смартфоны заражены "неудаляемым трояном" Фото: Techadvisor

Дешевые китайские смартфоны на Android опасны для использования. К такому выводу пришли специалисты по информационной безопасности Германии. Детальный анализ этих мобильных устройств показал, что большая их часть уже заражена вирусами "из коробки".

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Причиной заражения стал опасный бэкдор, который встраивается на этапе производства смартфонов, что делает его удаление очень трудной задачей. Уязвимость под названием Andr/Xgen2-CY обнаружена в прошивках смартфонов Doogee BL7000, M-Horse Pure 1, Keecoo P11, а также в модели VKworld Mix Plus, где вирус инсталлирован, но не активирован. Все эти мобильные устройства относятся к бюджетному сегменту.

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Впервые вирус Andr/Xgen2-CY был обнаружен в октябре 2018 года специалистами Sophos Labs. На тот момент вредоносное ПО скрывалось в приложении SoundRecorder, предустановленном на смартфоне Ulefone s8 Pro.

Andr/Xgen2-CY проектировался как "неудаляемый троян". Вредонос активируется при первом включении смартфона, после чего его невозможно отключить или удалить. Вредоносное ПО получает передает хакерам следующую конфиденциальную информацию:

Номер телефона

Информация о местоположении

Идентификаторы IMEI и Android ID

Разрешение экрана

Производитель, модель, марка, версия Android

Марка процессора

Тип сети

MAC-адрес

Объем постоянной и оперативной памяти

Объем SD-карты

Язык и страна

Оператор мобильной связи

При этом через удаленный сервер хакер может отдавать вирусу различные команды для дистанционного управления смартфоном:

Скачать и установить приложение с помощью скачанного APK-файла

Удалить любое установленное приложение

Выполнить shell-команду

Открыть адрес в браузере

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Эксперты Федерального управления по информационной безопасности утверждают, что вирус надежно закреплен в прошивке, поэтому самостоятельное удаление пользователем невозможно – не поможет даже сброс к заводским настройкам. На текущий момент уязвимости подвержены более 20 тысяч смартфонов по всему миру. Производитель смартфона Keecoo P11 уже выпустил патч для уничтожения "заразы", а остальные компании проигнорировали проблему.

Напомним, что ранее Android атаковал вирус, разряжающий батарею. А недавно пользователи Android загружали вирус из Google Play под видом игры.

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