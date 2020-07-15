Климат Земли откатывается к доисторическому периоду

Климат Земли стремительно меняется, и к 2025 году количество углекислого газа достигнет уровня, который был 3,3 миллиона лет назад

Изменение климата, вызванное глобальным потеплением, находится на пороге катастрофы. Эксперты предупреждают, что уровень содержания углекислого газа в атмосфере скоро будут выше, чем когда-либо в истории человечества за последние 3,3 миллиона лет.

По оценкам экспертов, уровень СО2 в атмосфере к 2025 году может откатить человечество в древние времена, когда на планете было гораздо жарче – в эпоху плиоцена. Тогда Земля была горячее, чем сегодня, с более высоким уровнем моря и меньшими ледяными шапками. В самый теплый период уровень СО2 в плиоцене, по оценкам, составлял от 380 до 420 частей на миллион.

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По данным американского космического агентства NASA, измерения CO2, проведенные в мае 2020 года, показывают, что содержание углекислого газа в атмосфере Земли уже составляет 414 частей на миллион, и это не предел – оно стремительно повышается.

"В настоящее время наш уровень углекислого газа стремительно повышается и растет примерно на 2,5 миллионной доли в год. Это означает, что к 2025 году мы вернем климат Земли в эпоху, каким он был 3,3 миллиона лет", – заявил климатолог Томас Чок.

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Хотя природные явления, такие как извержения вулканов, могут повышать уровень углекислого газа, большая часть парниковых газов связана с выбросами в результате деятельности человека. В частности, большой вклад вносит сжигание ископаемого топлива, а также вырубка лесов. Углекислый газ является парниковым газом, а это означает, что он удерживает тепло от Солнца от выхода в космос после того, как оно достигает нашей планеты, повышая ее нагрев.

По словам исследователей, когда на планете уровень CO2 будет аналогичен плиоцену и будет повышаться дальше, Земля будет разогреваться сильнее и будет отброшена на 15 миллионов лет назад. Подобного уровня углекислого газа не было со времен климатического оптимума среднего миоцена, когда планета была даже теплее, чем в плиоцене.

Напомним, что в прошлом году в Арктике зафиксировали 34-градусную жару. У людей есть шанс на спасение, поскольку находка в Антарктиде спасет человечество от вымирания.

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