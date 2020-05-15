Когда выйдет PlayStaton 5: Sony озвучила дату начала продаж

Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет в срок и переносов не будет, обещает Sony

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, Sony не планирует никаких отсрочек – PlayStation 5 выйдет в намеченный срок. Об этом компания официально заявила в своем свежем финансовом отчете за 2019 год.

"Что касается запуска PlayStation 5. Несмотря на работу наших сотрудников на дому, и ограничения на международные командировки, которые создают определенные трудности в части процесса тестирования и квалификации производственных линий, разработка идет полным ходом. Старт продаж игровой приставки остается неизменным и запланирован на праздничный сезон 2020 года", – заявила Sony.

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Последнее подтверждение очень важно. Потому что без игр, демонстрирующих новые удивительные возможности консоли следующего поколения, PlayStation 5 будет трудно продать покупателям, какой бы она ни была современной. В то же время Sony пока не спешит раскрывать цену PlayStation 5, поскольку это очень серьезное решение, которое может повлиять на позиционирование компании на игровом рынке. Если ценник окажется слишком высоким, приставку просто не захотят приобретать, а если слишком низким – это может ударить по доходам и огромному спросу, с которым Sony может не справиться на первых порах.

Sony также отмечает, что осложнения, связанные с COVID-19, повлияли на поставки компонентов для текущей PlayStation 4. Но подчеркнули, что продажи устройств PS4 превысили отметку в 110 миллионов единиц на конец марта 2020 года.

Напомним, что ранее Sony показала геймпад для PlayStation 5. Также ранее была раскрыта тайна картриджей для PlayStation 5.

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