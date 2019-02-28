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Коллекционные игрушки Fortnite уже в MOYO

Линейка премиальных коллекционных игрушек доступна как вместе, так и отдельно друг от друга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:43

Фанаты Fortnite, пришел тот момент, когда любимую игру можно перенести в реальность. Теперь в сети магазинов MOYO и на сайте MOYO.ua можно приобрести фигурки главных персонажей легендарного шутера.

Линейка премиальных коллекционных игрушек доступна как вместе, так и отдельно друг от друга. Омега, Бандольер, Мисс Бэнкси, Лама Пината и другие популярные персонажи в фирменном обмундировании выглядят безумно реалистично. Они созданы из безопасных и сертифицированных материалов, поэтому играть ими могут как взрослые, так и дети. Фигурки героев передают уникальную атмосферу игры, в которой жаждет побывать каждый преданный фанат.

Fortnite — компьютерная игра в жанре симулятора выживания с открытым миром от компании Epic Games. По данным разработчика, ежемесячно в нее играет почти 80 млн человек по всему миру.

Видеообзор коллекционных игрушек Fortnite:

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игрушки Fortnite MOYO
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