Комета-пришелец начала разрушаться: фото

Второй инопланетный посетитель нашей Солнечной системы постепенно разрушается

Фотографии межзвездной кометы 2I/Borisov, сделанные космическим телескопом "Хаббл" 28 марта и 30 марта, показывают, что она сильно изменилась. Астрономы объявили, что межзвездный гость Солнечной системы начал раскалываться – от кометы отделилось два крупных куска. Причем 23 марта она все еще была целой, значит, это произошло недавно.

"От кометы начали откалываться большие куски породы вследствие нагревания поверхности Солнцем. Лед буквально кипит и сублимирует, отчего у кометы формируется огромный хвост из газа и пыли", – объясняет астроном Дэвид Джевитт из Калифорнийского университета, который вел новые наблюдения.

Снимки межзвездной кометы 2I/Borisov, полученные космическим телескопом Hubble, показывают, что от нее откололись два крупных куска в период с 23 по 28 марта 2020 года Фото: NASA

Газ на фотоснимках выглядит как зеленое свечение, а пыль и порода имеют розово-красный оттенок. Несмотря на то что от кометы откалываются куски, маловероятно, что она распадается или разрушается. По мнению астрономов, откалывание породы от 2I/Borisov снизило ее массу от 0,1% до 1%. Этот случай можно сравнить с откалыванием зеркала от автомобиля.

Межзвездная комета 2I/Borisov Фото: NASA

Тем не менее исследователи не отрицают факта каких-либо произошедших драматических событий на комете. Вероятно, она столкнулась с неким объектом. Дэвид Джевитт и его коллеги надеются это выяснить, а дополнительные наблюдения "Хаббла" могут помочь найти причину разрушений.

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Комета 2I/Borisov была обнаружена в августе 2019 года крымским астрономом Геннадием Борисовым, а максимально она приблизилась к Солнцу в декабре. Эксцентриситет орбиты показал, что комета прилетела из-за пределов Солнечной системы и после прохождения перигелия четыре месяца назад в настоящее время она улетает навсегда.

Напомним, что ранее мы составляли список из самых важных открытий 2019 года в науке и космосе. А в начале 2020 года комета упала на Солнце.

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