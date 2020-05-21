Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Комета века озарила ночное небо и готовится взорваться

Гость из внешних границ Солнечной системы предугадает увидеть землянам космическое шоу, которое протянулось на расстояние в 16 миллионов километров

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:25

По мере приближения к Солнцу, недавно обнаруженная комета SWAN C/2020 F8 стала видна невооруженным глазом. В настоящее время комета находится в созвездии Рыб. К сожалению для нас, увидеть комету можно только в Южном полушарии. В ночном небе она выглядит просто как маленькая тусклая точка, ничем не отличимая от других звезд.

Однако на фотографиях, сделанных многими астрономами-любителями и профессионалами по всему миру, комета обладает размытой зеленовато-желтоватой головой с тонким волнистым синим хвостом длиной около 16 миллионов километров.

Смотрите также в сюжете о том, как Земля пересекала путь древней кометы Свифта-Таттла:

Движется комета необычайно быстро. Максимальное сближение с Землей состоялось 12 мая и составляло 52 миллиона километров. Перигелий SWAN состоится 27 мая, когда комета сделает виток вокруг Солнца и устремится прочь от нашей звезды обратно на задворки Солнечной системы. Однако некоторые астрономы считают, что космический объект может не пережить этот маневр, поскольку сильнейшая гравитация и температур Солнца может разрушить ее.

SWAN C/2020 F8 можно увидеть невооруженным взглядом
SWAN C/2020 F8 можно увидеть невооруженным взглядом
Фото: NASA

"На SWAN было замечено два всплеска яркости, сопровождавшиеся последующим падением активности. Это явно намекает на взрывы на ее поверхности. Однако еще один такой взрыв перегретого газа внутри кометы, вероятно, не переживет и распадется", – объяснил астроном-любитель Майкл Маттиаццо из Австралии, который впервые заметил SWAN C/2020 F8.

Хвост SWAN C/2020 F8 растянулся на расстояние в 16 млн км
Хвост SWAN C/2020 F8 растянулся на расстояние в 16 млн км
Фото: NASA

Ученые сообщают, что к концу мая комета станет доступной для наблюдений через бинокли и телескопы в южных районах Северного полушария. Чтобы не упустить возможность увидеть эту комету, можно попробовать найти ее на небе уже сейчас.

Положение кометы на ночном небе
Положение кометы на ночном небе
Фото: EarthSky

Напомним, что ранее к Земле приблизилась межзвездная комета-пришелец. А в начале 2020 года комета ATLAS упала на Солнце.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Историческая веха: SpaceX готов отправить людей покорять космос Голод и засуха: как отразится на Земле солнечный минимум В космос запустили загадочный космический корабль с секретной миссией На Марсе нашли пригодное место для жизни человечества
земля взрыв космос телескоп комета Солнце астрономы солнечная система
Источник: CNET
Реклама

Новости партнеров

"Беременная" Ани Лорак поделилась пикантным снимком
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Регину Тодоренко лишили звания
Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года"
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів
5 рослин очищають повітря від токсинів і мікробів

Популярные статьи

Сегодня, 10:31Fun

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

Сегодня, 09:07Стиль

Зашифрованный код нации: что означают узоры и цвета на вышиванках

Вчера, 18:06Шоу-бизнес

Just married: история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:09Food

Как быстро почистить молодую картошку: пять простых способов

Вчера, 09:25Wellness

Почему болит живот: девять самых распространенных причин

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

День рождения Джо Кокера: ТОП-7 легендарных хитов рок-певца

Вчера, 05:56Fun

Фотограф "отомстил" матери жениха на свадьбе: курьезные снимки

19 маяЭксклюзив

"Киевский" торт, фамилия мужа и короткое платье: подробности росписи Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

19 маяFood

Японский чай матча: польза, вред и как правильно заваривать

19 маяШоу-бизнес

"Молчала много лет": Тина Кароль заинтриговала сообщением

19 маяШоу-бизнес

Вторая годовщина свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: как это было

18 маяWellness

Мифы и правда о питьевом режиме: как на самом деле нужно пить воду

18 маяTravel

Природные чудеса в Украине, которые нужно увидеть хотя бы однажды

18 маяШоу-бизнес

"Девочка умерла в дороге": Джамала поделилась личной трагедией ее семьи

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

18 маяШоу-бизнес

Ирина Билык показала всех своих детей на одном фото

Новости партнеров

У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Тодоренко, яка потрапила в скандал, похвалилася нагородою
Тодоренко, яка потрапила в скандал, похвалилася нагородою
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Комаровский не смолчал, отреагировав на скандал вокруг Тодоренко
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Скандал довкола Регіни Тодоренко розгорівся з новою силою (фото)
Взяли 3 ингредиента и сделали вкуснейший торт
Взяли 3 ингредиента и сделали вкуснейший торт
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Дочь Ольги Сумской во второй раз стала мамой — СМИ
Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)
Ким Кардашьян снялась в белье и взбудоражила сеть (фото)