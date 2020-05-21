Комета века озарила ночное небо и готовится взорваться

Гость из внешних границ Солнечной системы предугадает увидеть землянам космическое шоу, которое протянулось на расстояние в 16 миллионов километров

По мере приближения к Солнцу, недавно обнаруженная комета SWAN C/2020 F8 стала видна невооруженным глазом. В настоящее время комета находится в созвездии Рыб. К сожалению для нас, увидеть комету можно только в Южном полушарии. В ночном небе она выглядит просто как маленькая тусклая точка, ничем не отличимая от других звезд.

Однако на фотографиях, сделанных многими астрономами-любителями и профессионалами по всему миру, комета обладает размытой зеленовато-желтоватой головой с тонким волнистым синим хвостом длиной около 16 миллионов километров.

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Движется комета необычайно быстро. Максимальное сближение с Землей состоялось 12 мая и составляло 52 миллиона километров. Перигелий SWAN состоится 27 мая, когда комета сделает виток вокруг Солнца и устремится прочь от нашей звезды обратно на задворки Солнечной системы. Однако некоторые астрономы считают, что космический объект может не пережить этот маневр, поскольку сильнейшая гравитация и температур Солнца может разрушить ее.

SWAN C/2020 F8 можно увидеть невооруженным взглядом Фото: NASA

"На SWAN было замечено два всплеска яркости, сопровождавшиеся последующим падением активности. Это явно намекает на взрывы на ее поверхности. Однако еще один такой взрыв перегретого газа внутри кометы, вероятно, не переживет и распадется", – объяснил астроном-любитель Майкл Маттиаццо из Австралии, который впервые заметил SWAN C/2020 F8.

Хвост SWAN C/2020 F8 растянулся на расстояние в 16 млн км Фото: NASA

Ученые сообщают, что к концу мая комета станет доступной для наблюдений через бинокли и телескопы в южных районах Северного полушария. Чтобы не упустить возможность увидеть эту комету, можно попробовать найти ее на небе уже сейчас.

Положение кометы на ночном небе Фото: EarthSky

Напомним, что ранее к Земле приблизилась межзвездная комета-пришелец. А в начале 2020 года комета ATLAS упала на Солнце.

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