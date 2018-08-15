Компания HTC отказалась выпускать смартфоны

У HTC убытки достигли рекордного уровня, поэтому компания приняла тяжелое решение

Под брендом HTC будут выпускать китайские смартфоны. Фото: HiComm

Руководство корпорации HTC приняло тяжелое решение о прекращении производства и выпуска смартфонов под собственным брендом. Вместо этого корпорация будет использовать иной подход. Об этом сообщает Akket, ссылаясь на слова разработчика HTC.

Последние годы у HTC дела каждый год идут все хуже и хуже, в результате чего совсем недавно ее убытки достигли рекордного уровня. Предпринятые меры по спасению бренда не принесли должных результатов, поэтому тайваньский бренд решил пойти на неожиданный шаг.

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Вместо самостоятельного выпуска смартфонов, HTC переложила это на плечи ODM-производителей. Суть проста: любой малоизвестный производитель сможет выпускать смартфоны под известным тайваньским брендом, если устройство будет удовлетворять высоким требованиям качества компании. Затем устройство будет продаваться по всему миру под наименованием легендарного производителя.

Подобная стратегия уже была опробована Microsoft со смартфонами Nokia, а также таким методом до сих пор пользуются Lenovo, Xiaomi и Meizu. Однако, все они не отказывались от производства мобильных устройств самостоятельно, тогда как HTC решилась полностью прекратить выпуск смартфонов.

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По мнению аналитиков, HTC просто берет паузу, как это в 2017 году сделала Nokia. Спустя какое-то время тайваньский производитель переосмыслит собственную стратегию и выстрелит собственными новинками через 2-3 года.

Напомним, что ранее мы составляли рейтинг самых ненадежных смартфонов, а Samsung отказывается от дешевых смартфонов.