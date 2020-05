Компендиум для Dota 2: состоялся важный релиз от Valve

Боевой пропуск 2020 для Dota 2 по количеству нововведений и "плюшек" оказался одним из лучших за все время

Знаменитая игра в жанре MOBA Dota 2 получила компендиум 2020 (инструкцию с обновлениями). Это ежегодное обновление добавляет новые фишки и старается порадовать игроков разнообразным контентом. Но боевой пропуск 2020 по количеству нововведений и "плюшек" оказался одним из лучших за все время.

Главная тема боевого пропуска в этом году – золотистая. Персонаж Pudge — The Toy Butcher – это кукла-мясник, которая открывается при достижении 255 уровня. Персонаж Anti-Mage — The Disciple’s Path будет воплощением любимого образа в женском обличье и откроется для игроков на уровне 305.

Смотрите также в сюжете о том, чем опасны компьютерные игры:

Аркана на Wraith King — The One True King превратит героя в короля призраков и сможет открыться на 375 уровне. Аркана на Queen of Pain — Eminence of Ristul раскроет Акашу в дьявольском облике. Открывается на 445 уровне пропуска. Аркана на Windranger — Compass of The Rising Gale позволит Лиралей ощутить всю глубину связи с ветром. Открыть это можно на 575 уровне.

Что касается системы гильдий, то их могут основать лишь владельцы компендиума 2020, а вступать можно всем игрокам. В гильдиях можно будет проходить особенные испытания и зарабатывать призы. Кроме того, появится лабиринт хаоса и новые катакомбы – Серебряный лес, через который получится попасть в Колодец душ, сообщает RBK Games.

Как и в прошлый раз, владельцам боевого пропуска предлагается повышать уровень своего Battle Pass, выполняя различные задания и докупая бонусы в магазине. В отличие от прошлых лет, в Battle Pass отсутствуют фишки, связанные с The International – фэнтези-лига, наборы карточек игроков и прогнозы на турнир, который чуть ранее был отменен из-за пандемии коронавируса.

Стало также известно, сколько стоит Battle Pass Dota 2 в этом году:

Battle Pass 1-го уровня – 9,99 долларов;

Battle Pass 50-го уровня – 29,35 долларов;

Battle Pass 100-го уровня – 44,99 долларов.

Напомним, что ранее Dota 2 обновилась до неузнаваемости патчем 7.23a, чем сильно возмутила игроков. Также в прошлом году в Украине прошел крупный турнир по Dota 2.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться